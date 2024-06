De Laurentiis, il primo ‘colpo’ vale 100 milioni: ‘È meglio di Leao’ | Le Big europee si devono arrendere

I top club non hanno più chance, il beniamino europeo è di De Laurentiis: il fenomeno generazionale vale 100 milioni di euro

L’inizio di Euro 2024 che si terrà il 14 giugno con la partita fra Germania e Scozia sancisce definitivamente la fine della stagione per i club, interessati nella lunghissima sessione di calciomercato estiva che determinerà il futuro per la prosisma annata.

C’è chi festeggia, chi si lecca le ferite e chi programma. Nell’ultima categoria rientra il Napoli di Aurelio De Laurentiis, reduce da una stagione disastrosa che ha fatta totalmente dimenticare l’impresa compiuta la scorsa annata con la vittoria del terzo Scudetto della loro storia con 90 punti totali.

Decimo posto in classifica con 53 punti, ottenendo il record negativo dei peggiori Campioni d’Italia di sempre che apparteneva in precedenza al Torino dopo Superga con 58 punti e fuori agli ottavi di finale sia di Coppa Italia, sia di Champions League.

Una lunga estate per progettare l’avvenire, con l’obiettivo di non commettere il medesimo errore di questa stagione che ha portata al cambio di tre allenatori differenti ed un caos totale all’interno della società, con l’assoluta necessità di ritrovare la serenità e di formare un gruppo unito per ritornare ai vertici del calcio italiano.

Decisione presa

Per farlo, il presidente ha puntato su un allenatore che ha lasciato la propria impronta ovunque è andato. Ha allenato in Italia sulla panchina dell’Inter e della Juventus e in Inghilterra su quella del Chelsea e del Tottenham: si tratta di Antonio Conte.

Il mister leccese è approdato pochi giorni fa sul suolo partenopeo e a breve sarà presentato al teatro San Carlo di Napoli. Per lui un triennale da 7 milioni di euro + bonus e la volontà di costruire una squadra vincente, ed i tifosi al settimo cielo per la scelta.

La stella azzurra

Il popolo azzurro è curioso di chi farà parte del Napoli 2024/2025, con particolare attenzione su uno dei suoi gioielli, Khvicha Kvaratskhelia, voluto dalle big europee. Si è espresso in merito al georgiano l’ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio, sollevando nuovamente il confronto tra lui e un altro esterno della Serie A.

Paragonato come al solito a Rafael Leao, stella portoghese del Milan, Orlando ha risposto: “Leao meriterebbe più. Kvara ha più fame, nonostante abbia passato un anno particolare. Nel gioco di Conte lo vedo protagonista. L’altro è potenzialmente un fenomeno, ma credo che certi aspetti o limiti difficilmente si li toglierà. Se capisse che ogni partita è fondamentale, vincerebbe le partite da solo”.