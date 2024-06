È ufficiale, i bianconeri lo hanno salutato | Foto di rito per Vlahovic: eccolo con la nuova maglia

I bianconeri lo hanno salutato, il post è andato virale sui social media: Vlahovic fotografato con la nuova divisa

La stagione 2023-2024 della Juventus è ufficialmente terminata. Una stagione di passaggio grazie alla quale hanno ottenuto la qualificazione alla prossima edizione di Champions League e portato a casa un trofeo, la Coppa Italia.

Ultimo trofeo di Massimiliano Allegri, che lascia il club dopo otto stagioni in seguito all’immediato licenziamento da parte della società, per comportamenti inadeguati nei confronti dei giornalisti e dei dirigenti, non consoni allo “stile Juve”.

Nella finale disputata contro l’Atalanta è stato votato come uomo partita Dusan Vlahovic, attaccante serbo bianconero, che ha sempre dimostrato seppur a tratti il suo incredibile potenziale, decidendo la partita terminata 1-0 proprio grazie alla sua rete.

Le 2 reti segnate in 5 partite di Coppa Italia si aggiungono alle 16 in 33 partite segnate in Serie A. Un ottimo bottino nonostante i 40 giorni fuori per infortunio tra problemi muscolari e forti infiammazioni alla schiena, che ha condotto la Juventus al raggiungimento dei suoi obiettivi stagionali.

Euro 2024

La sessione di calciomercato estiva non sarà l’unica protagonista di quest’estate con i riflettori che punteranno soprattutto sugli Europei, con la 17esima edizione del torneo che verrà disputata in Germania a partire dal 14 giugno, con il match fra Germania e Scozia che darà via alle danze.

Le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze si qualificheranno per le fasi ad eliminazione diretta, con il numero 9 della Serbia che avrà un girone ostico dovendo affrontare il Gruppo C con Slovenia, Danimarca e Inghilterra, ma che ha buone possibilità di raggiungere gli ottavi.

Tutto pronto

La Serbia non ha ancora ufficializzata la lista definitiva dei 26 convocati che disputeranno Euro 2024. Il CT Dragan Stojkovic ha presentato l’elenco primario da 35 convocati, poichè ancora indeciso sulla formazione da schierare, ma la scadenza per la lista definitiva è fissata a breve, precisamente al 7 giugno quindi è necessario che acceleri i tempi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije)

Chi ci sarà al 100% è proprio il bomber bianconero, già volato in Germania per prepararsi fisicamente e psicologicamente alle partite con la propria Nazionale. La notizia è arrivata proprio dalla Federcalcio Serba che ha già postata sui propri canali social la foto con la maglia rossa indossata da Dusan Vlahovic, con il 7 stampato sulla schiena, numero che scelse quando approdò alla Juventus, adesso indossato nel club da Federico Chiesa.