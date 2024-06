Pioli che sorpresa, bentornato in Serie A: una squadra di vertice punta sull’ex Milan | Sfida lanciata ai rossoneri

Chiusa l’avventura al Milan dopo quattro anni e mezzo, per il tecnico emiliano si fa avanti un’altra big del campionato: soluzione a sorpresa.

Il ‘valzer delle panchine‘ sta per arrivare agli ultimi giri. La celebre locuzione, entrata nella storia del calcio italiano grazie all’intuizione di David Messina, giornalista recentemente scomparso, si è rivelata quanto mai calzante all’alba della nuova stagione calcistica.

Da tanti anni, infatti, non si registravano tanti cambi di allenatori ai piani altissimi del pallone italiano, ma non solo. Anche tante big straniere, infatti, dal Bayern Monaco al Barcellona, passando per Chelsea e Liverpool, hanno già voltato pagina ufficializzando il cambio di tecnico in vista della prossima annata.

Per la Serie A, solo Inter e Roma tra le prime 10 dell’ultima classifica sono certe di ricominciare dal tecnico con il quale hanno chiuso la stagione 2023-’24. Una decisione doverosa, tanto per i nerazzurri campioni d’Italia, prossimi a ratificare il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi, quanto per i giallorossi, dopo gli ottimi risultati conseguiti da Daniele De Rossi dopo essere subentrato a José Mourinho.

Per il resto ci saranno tante novità, da testare già durante i ritiri al via da luglio, nelle prime amichevoli, ma soprattutto a partire dai primi impegni ufficiali ad agosto. Le scelte più coraggiose sembrano essere quelle effettuate da Juventus e Napoli, che per rilanciarsi dopo una stagione non del tutto soddisfacente per i bianconeri e fallimentare per gli azzurri hanno puntato su profili “di rottura”.

Vortice delle panchine: un big rischia di restare a guardare

A Torino sbarcherà Thiago Motta, allenatore molto diverso dal predecessore Allegri, mentre a Napoli sta per scoccare l’era di Antonio Conte, motivato dalla volontà di diventare il primo allenatore della storia della Serie A a vincere lo scudetto in tre piazze differenti. Un’impresa in realtà riuscita anche a Fabio Capello, che si è visto però cancellare dall’albo d’oro i trionfi con la Juventus a causa dello scandalo di Calciopoli.

Proprio l’arrivo di Conte al Napoli rischia di far sì che Stefano Pioli sia l’unico allenatore di vertice del calcio italiano senza una panchina al via della prossima stagione. Salvo sorprese… Il tecnico emiliano, esonerato dal Milan dopo quattro anni e mezzo e contattato proprio dal Napoli, potrebbe infatti essere protagonista di un clamoroso ritorno.

Lazio, tensioni con Tudor: si pensa al ritorno di Pioli

L’ultima big del calcio italiano a cambiare tecnico potrebbe infatti essere la Lazio. I rapporti tra la società e Igor Tudor sono tutt’altro che idilliaci a causa di tensioni scoppiate al termine della stagione, ma latenti da tempo. I prossimi saranno giorni decisivi per il futuro della panchina biancoceleste, ma senza il “paracadute” Vincenzo Italiano, prima scelta eventuale della Lazio, approdato al Bologna, il ritorno di Pioli può essere una soluzione.

L’ex Milan è già stato sulla panchina dei biancocelesti per un anno e mezzo tra il 2014 e la primavera del 2016, conquistando un 3° posto con annesso pass per il preliminare di Champions League, poi perso. Si tratterebbe di un usato sicuro molto affidabile e gradito alla piazza.