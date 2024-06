Ma quale rinnovo, me ne vado in Arabia | Tifosi gelati: un’offerta del genere non la rifiuta nessuno

Il calciatore potrebbe non rinnovare il contratto con l’attuale club per andare a tentare l’avventura in Arabia Saudita

Il calciomercato non dorme mai. Anche in questa fase in cui è chiuso di fatto le trattative sono in continua evoluzione. A tenere banco sono soprattutto i rinnovi contrattuali dei calciatori che sono prossimi alla scadenza. Una sorta di ora o mai più per proseguire un rapporto che altrimenti come da contratto finirà il 30 giugno.

Chiaramente arrivare a questo punto con una situazione ancora in bilico non è affatto il massimo, ma il calcio moderno ci ha abituato anche a questa sfaccettatura che ovviamente non piace per niente ai tifosi. Sono diversi i giocatori che si trovano in questa situazione e alcuni anche di grandi squadre.

Uno dei primi che balza alla mente è Felipe Anderson che ha lasciato la Lazio annunciando il suo addio già prima della fine del campionato. Anche Spinazzola dopo la Roma potrebbe emigrare all’estero, probabilmente in terra araba. Ancora in bilico invece Rabiot, che proprio di recente è tornato a parlare del suo futuro chiarendo solo in parte la sua situazione.

Un altro calciatore che però milita dall’altra parte del Po sembra invece essere sempre più lontano dal rinnovo con i granata. La proposta del Torino infatti potrebbe non soddisfare le richieste del giocatore che per forza di cose si sta guardando intorno. Ecco di chi si tratta nello specifico.

Rodriguez-Toro: c’è distanza sul rinnovo

È Ricardo Rodriguez difensore svizzero che milita nel Toro dal 2020. All’ombra della Mole sembrava aver trovato la sua dimensione, ma a quasi 32 anni vuole capire se può ambire ad un ultimo contratto sostanzioso. Attualmente percepisce 1,5 milioni di euro e per rinnovare il contratto ha chiesto più di 2 milioni di euro.

Il club di Cairo dal canto suo voleva rinegoziare l’accordo al ribasso offrendo circa 700-800 mila euro più bonus. Un declassamento che Rodriguez non sembra essere disposto a prendere in considerazione e quindi l’ipotesi che possa prendere un’altra strada appare abbastanza concreta.

Anche Rodriguez in Saudi Pro League?

Come riportato da “TuttoSport” non è da escludere che possa presentarsi un’opportunità dall’Arabia Saudita con tanto di ingaggio faraonico. Sicuramente da un punto di vista professionale non è il massimo concludere una carriera più che dignitosa in un campionato non propriamente competitivo.

Si tratterebbe nel caso di una scelta dettata dalla prospettiva di ottenere degli introiti importanti prima di pensare al futuro lontano dai campi di gioco. Ormai questo genere di decisione non è più biasimabile. Nel calcio contemporaneo regna la logica economica e Rodriguez nel caso non è il primo e non sarà l’ultimo ad intraprendere questa strada.