Napoli, stavolta ti sei salvato | La Big europea cambia i piani: la punta di diamante resta al servizio di Conte

Il nuovo tecnico potrà ancora contare sulle prodezze del suo top player. Minaccia sventata e ripartenza assicurata.

Lasciarsi alle spalle un tremendo 10° posto in classifica e puntare alla top 5 che significa qualificazione all’Europa che conta. Il nuovo Napoli di Antonio Conte non è ancora nato ufficialmente ma le prime mosse vanno tutte nella stessa direzione. L’ex tecnico di Inter e Juventus avrà un gran da fare ma ha già in mente come rivitalizzare la piazza.

La missione è tanto intrigante quanto complicata. Tornare a lottare per lo scudetto in una stagione, la prossima, che non avrà l’impegno delle coppe europee. Se verrà meno il prestigio ci sarà allo stesso tempo più spazio per preparare al meglio le gare che contano.

Un particolare non da poco dopo una stagione così deludente. Il presidente De Laurentiis cercava un nome che potesse riaccendere la piazza e soprattutto fornire risposte immediate ai tifosi. Chi meglio di colui che nel minor tempo possibile è quasi sempre riuscito a centrare l’obiettivo?

Protagonista alla Juventus prima da calciatore e poi da allenatore, Antonio Conte è riuscito a confermare le proprie doti da vincente anche in nerazzurro. Prima del ciclo di Simone Inzaghi infatti Beppe Marotta e Steven Zhang si sono affidati proprio a lui per tornare in vetta.

Testa al mercato: la lista della spesa

Antonio Conte sa benissimo che non sarà facile tornare subito a lottare per lo scudetto ma la proprietà gli ha garantito un mercato all’altezza. La strategia del club azzurro prevede naturalmente la possibilità di trattenere tutti i big.

Ce n’è uno in particolare che era stato cercato da un grande club e che adesso potrebbe invece restare a Castel Volturno. La cura Conte potrebbe fargli davvero bene e i tifosi si augurano di rivedere quel giocatore che con Spalletti è stato in grado di produrre fuochi d’artificio.

Una chiamata Real

L’intreccio di mercato coinvolge Napoli, PSG e Real Madrid. Se gli spagnoli sono pronti ad abbracciare Kylian Mbappé, i parigini hanno poco più di un mese per assicurarsi un giocatore da prima pagina. Secondo Onda Cero non sarà Kvaratskhelia del Napoli l’obiettivo numero uno di Luis Enrique.

Dopo la grande delusione Champions, ecco un motivo per sorridere ancora. I parigini tenteranno l’assalto a Rodrygo, calciatore sulla carta in uscita proprio a causa dell’arrivo del più forte giocatore francese in circolazione. I tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo.