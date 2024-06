Inter ti devo lasciare: dopo la cavalcata vincente ha annunciato l’addio | Una bandiera ha salutato per sempre

Tra i tanti sorrisi e l’enorme soddisfazione per lo scudetto raggiunto, spunta anche una lieve nota stonata. Ecco chi lascia l’Inter.

Una cavalcata straordinaria. Un dominio reso ancora più concreto dai numeri e manifestato attraverso un gioco efficace e spettacolare. Nel pomeriggio di San Siro tutti hanno alzato gli occhi al cielo per poi verificare se in campo la magia fosse accaduta davvero.

È tutto vero: l’Inter è Campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia e il titolo, come tutti i tifosi nerazzurri ricorderanno, è arrivato aritmeticamente proprio contro i rivali cittadini. Una goduria infinita per chi ama questi colori e ha sofferto in passato, attraversando le tempeste più nere.

La dirigenza ha messo a disposizione di Inzaghi in questi 3 anni una squadra sempre competitiva, capace di andare oltre gli stop e le delusioni. Proprio due anni fa uno scudetto sfumato e l’altra parte di Milano che festeggia. Questa volta la rivincita è stata ancora più gustosa.

Una lunga attesa partita a luglio con il ritiro e culminata nelle giocate di Lautaro e Thuram. Tra tanti sorrisi però c’è anche spazio per qualche assenza importante. C’è una colonna dell’Inter del presente e soprattutto del passato che è pronta a salutare Milano e questi colori.

Una storia al capolinea

Sei anni all’Inter e la grande chance di dimostrare il proprio valore non solo come calciatore ma anche come tecnico. Una grande responsabilità che consiste nel far emergere il talento e consegnarlo a Mister Inzaghi.

Finisce qui la storia di Cristian Chivu con l’Inter. Dopo la sconfitta nella semifinale playoff contro il Sassuolo il tecnico della Primavera nerazzurra ha confermato le proprie intenzioni per il futuro. In tanti avevano già immaginato un finale del genere ma ora è arrivata la conferma ufficiale.

Il ricordo più bello

Quando si legge Cristian Chivu non si può assolutamente dimenticare la stagione 2009/10, quella del Triplete con José Mourinho in panchina. L’ex calciatore era uno dei titolari di quella formazione che ha scritto una pagina indelebile della storia del calcio moderno. Ora l’addio al nerazzurro.

“Qui si conclude la mia esperienza all’Inter – ha dichiarato il tecnico – sono stati anni meravigliosi”. Sul futuro Chivu non si è sbottonato ma sembra che qualcosa stia già bollendo in pentola. Non mancheranno certamente le opportunità per l’ex calciatore di Roma e Inter, magari in un club che lotterà in campo ancora per i più grandi obiettivi.