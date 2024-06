Allerta alla Continassa, l’annuncio non lascia dubbi: “Seguo sempre la Juve” | Giuntoli è pronto a prenderlo

Le parole del calciatore hanno messo subito sul chi va là il ds bianconero, che adesso può tentare di sferrare il grande colpo.

Continuano a farsi avanti le voci di mercato in vista della sessione che a breve aprirà i battenti. I vari calciatori vengono accostati ai club, e tra indiscrezioni veritiere e semplici ipotesi messe in piedi, c’è grande caos da questo punto di vista. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, che sono in attesa di grandi rinforzi dopo una stagione non proprio eccellente. In particolar modo la speranza di questi ultimi è che il prossimo anno la squadra possa essere competitiva.

Vedendo come detto ogni giorno un nome diverso vicino a vestire la maglia bianconera però i supporters rimangono disorientati, e iniziano ad avere qualche perplessità su quanto possa accadere nelle prossime settimane. Le recenti dichiarazioni di un calciatore però non hanno lasciato alcun dubbio.

Questo ha speso parole al miele nei confronti del club torinese, mandando così in estasi tutta la piazza. Le affermazioni in questione però sono arrivare anche alle orecchie del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che adesso ha già iniziato a muoversi per provare a prenderlo e regalare un rinforzo di grande caratura al nuovo tecnico Thiago Motta.

Parole al miele per la Juve da parte del giocatore

Nelle scorse ore Emre Can, ex centrocampista della Juventus attualmente in forza al Borussia Dortmund, ha rilasciato una lunga intervista. Tra i tanti temi trattati, il tedesco ha parlato anche della sua ex squadra, rilasciando dichiarazioni al miele sia nei confronti della Vecchia Signora che in quelli dell’ex tecnico juventino Max Allegri.

”Cosa ne penso della Juve e di Allegri? Seguo sempre la Juve da distanza, anche se l’ultimo non è stato un gran periodo. A Torino sono stato bene e auguro il meglio ad Allegri, è un grande allenatore e una grande persona”. Queste le parole di Can.

Can non ha dimenticato la Juventus

Nonostante il giocatore abbia militato in bianconero solo per un anno e mezzo, non lasciandosi benissimo con la società (era stato messo quasi fuori rosa dall’allora tecnico Maurizio Sarri), Emre Can non ha nascosto il suo amore nei confronti del club torinese.

Soprattutto nella seconda parte della sua prima stagione infatti il centrocampista era diventato un perno assoluto della rosa, con Max Allegri che gli aveva trovato la collocazione giusta in mezzo al campo.