Stavolta sono pronto davvero: ufficiale Milan, l’attaccante di nuovo in rossonero | I tifosi lo ricordano bene

I tempi lontani da Milanello sono finiti, l’attaccante ritorna ufficialmente in rossonero: è pronto ad esser decisivo

Con il pareggio contro la Salernitana per 3-3 allo Stadio San Siro è ufficialmente termina la stagione 2023/24 per il Milan; un’annata molto contestata dai tifosi rossoneri, che però in quel momento hanno dato spazio alle emozioni salutando Mirante, Caldare, Kjaer, Giroud e Pioli.

Ci si aspettava molto di più dai rossoneri, soprattutto in seguito al mercato faraonico di 130 milioni di euro che ha rivoluzionato l’undici titolare e la panchina; uno sforzo che non ha dato i frutti sperati, con la stagione chiusa per l’ennesima volta con zero trofei.

Hanno chiuso al secondo posto in campionato con 75 punti, ma a -19 dai rivali dell’Inter, sono stati eliminati ai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini ed hanno terminato il girone di Champions League da terzi retrocedendo in Europa League, dalla quale sono usciti sconfitti ai quarti contro la Roma di De Rossi.

Un bilancio decisamente negativo, pagato da chi guida la rosa, Stefano Pioli, che lascia il Milan dopo quasi cinque stagioni nelle quali ha raggiunto due secondi posti, una semifinale di Champions League ed uno Scudetto vinto nell’annata 2021/22.

Voltare pagina

Dopo il caloroso saluto a chi ha rappresentato la storia recente dei colori rossoneri, c’è bisogno di voltare pagina. Il primo passo è l’annuncio del nuovo allenatore, con tutte le voci di mercato che portano ad un approdo di Paulo Fonseca che nell’ultima stagione ha guidato il Lille portandolo al quarto posto in classifica.

L’ex Roma dovrebbe firmare un contratto triennale da circa 3 milioni di euro a stagione. La sua scelta è dettata dalla corrispondenza ai parametri ricercati da Cardinale, Moncada ed Ibrahimovic: esperienza sia in Italia che all’estero, stile di gioco offensivo e ottime capacità nel lavorare con i giovani, sui quali il Milan è deciso a costruire il proprio futuro.

Ritorno a Milano

Tra i giovani che si sono distinti nell’ultima stagione rossonera c’è Chaka Traorè, ricordato per aver marcato il tabellino da subentrante sia negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, che contro l’Empoli in Serie A. L’ivoriano necessitava di maggior spazio per esprimere il suo potenziale, trasferendosi a Palermo in prestito nella sessione di mercato invernale, nella quale però non ha avuto molta fortuna.

Dopo l’eliminazione dei rosanero ai playoff in Serie B, il club ha iniziato a valutare quali tesserati dovessero essere riconfermati per la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare quanto prima in Serie A. Tra le scelte non c’è il classe 2004, sceso in campo solamente una volta tra i 12 match disputati, che fa il suo ritorno a Milanello dopo non esser stato riscattato: con l’allenatore portoghese che valorizza i giovani promettenti potrebbe però trovare spazio e dimostrare una volta per tutte il suo enorme potenziale.