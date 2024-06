Ribaltone in panchina, tutto fatto per l’ex Juve: manca solo l’annuncio | Futuro impensabile per il tecnico

Novità clamorosa per il futuro dell’allenatore, pronto a tornare in pista e a rimettersi in gioco dopo il recente addio al club.

E’ di sicuro questo il periodo più caldo sul tema panchine. Con la stagione che è da poco terminata, le società stanno per riorganizzarsi, e per questa ragione, quelle che hanno deciso di cambiare guida tecnica, sono alla disperata ricerca di un nuovo tecnico che possa dar vita ad un progetto vincente per l’anno che verrà.

Allo stesso modo poi ci sono tanti tecnici liberi, e che vogliono rimettersi in gioco. Tra chi è stato esonerato, e chi invece attende una chiamata da diverso tempo, i profili in questo senso sono davvero tanti. L’ex allenatore della Juventus però sembra aver finalmente trovato la prossima squadra.

Dopo il fallimento della sua ultima esperienza e il conseguente benservito che gli è stato dato da parte della società, il mister è pronto a tornare in gioco e a sedere su una panchina a sorpresa il prossimo anno. Una destinazione da non credere per lui, che in pochissimi si aspettavano e che ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’ex tecnico bianconero ha trovato squadra

Dopo la retrocessione amara arrivata in questa stagione, il Sassuolo vuole rialzare subito la testa. Per far ciò però sarà necessario partire da colui che siederà in panchina. Ballardini non è riuscito a salvare la squadra, e se ne andrà, e di conseguenza serve un nuovo allenatore che guidi la risalita dei neroverdi verso la massima serie.

Al termine di alcune importanti riflessioni, la società della famiglia Squinzi ha individuato il nome del prossimo allenatore degli emiliani. Si tratta di Fabio Grosso, pronto a rimettersi in gioco dopo le ultime deludenti esperienze. Il campione del mondo del 2006, che ha allenato tra le altre anche la primavera della Juventus, ha trovato l’accordo con la società e a breve inizierà a definire il futuro.

Grosso vuole una nuova promozione in A

L’ultima esperienza in panchina dell’ex terzino della nazionale azzurra si è conclusa con un esonero. Il tecnico non è riuscito a risollevare un Lione allo sbando, ricevendo così il benservito dalla società dopo poco tempo.

Adesso per lui è giunto il momento di una nuova avventura, dove l’obiettivo sarà quello di ottenere una nuova promozione in Serie A dopo quella arrivata lo scorso anno alla guida del Frosinone.