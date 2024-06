“Vi seguirò con il cuore”: clamoroso in Nazionale | Lascia la selezione a pochi giorni dal torneo

Una ricca estate di calcio è alle porte e a pochi giorni dal via del torneo più importante arriva un annuncio inaspettato.

La conclusione degli ultimi campionati nazionali ancora in corso per la stagione 2023-’24, coincisa con l’ultimo weekend di maggio, ha preceduto di poche ore le scelte rese note dai commissari tecnici dei convocati per gli imminenti tornei continentali.

Euro 2024 e Copa America sono alle porte e l’attesa è crescente per due tornei che sembrano accomunati per l’equilibrio che paiono promettere e l’incertezza in fatto di pronostici. In Europa Francia e Inghilterra sembrano avere qualcosa in più, ma il gruppo di nazionali che può sperare di arrivare fino in fondo è numeroso.

Lo stesso si può dire per la Copa America. La favorita d’obbligo non può che essere l’Argentina campione del mondo in carica, ma alle spalle della Seleccion c’è curiosità per sapere a che punto è la crescita del Brasile dei giovani e fin dove si spingeranno nazionali come il Messico o come gli Stati Uniti padroni di casa.

Quanto agli Europei le scelte definitive dei commissari tecnici in materia di convocazioni dovranno essere comunicate una settimana prima della gara d’esordio. Luciano Spalletti dovrà quindi “esprimersi” entro il 7 giugno e i nodi da sciogliere non mancano, così come i contrattempi. L’ultimo, legato al forfeit di Francesco Acerbi, rischia di aprire ballottaggi inaspettati in difesa.

Copa America 2024, un big dice no: decisione clamorosa

Di contro, diversi allenatori del Vecchio Continente hanno già diramato la lista definitiva dei 26 convocati. Lo stesso vale per il torneo Conmebol, dove tuttavia la maggior parte dei ct devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi. Le eccezioni però non mancano, come quella che ha riguardato il Brasile.

Il ct verdeoro Dorival Junior ha comunicato la lista dei 26 già in data 10 maggio. Un elenco che comprende anche numerosi protagonisti della Serie A, dagli juventini Danilo e Bremer all’atalantino Ederson. Chi non giocherà la Copa America per propria scelta sarà invece un giocatore che in Italia ha scritto pagine di storia molto importanti.

Uruguay, l’addio di Edinson Cavani

A tre settimane dalla gara del debutto fissata per il 24 maggio contro Panama, infatti, Edinson Cavani ha annunciato a sorpresa l’addio alla nazionale uruguaiana. A 37 anni il Matador ha comunicato la propria sofferta decisione attraverso una toccante lettera indirizzata alla Celeste: “Mia cara Celeste (…). Sono stato e sarò sempre fortunato ad aver indossato questa maglia per rappresentare ciò che amo di più al mondo, il mio Paese. Oggi decido di fare un passo indietro. Mando un grande abbraccio a tutta la mia gente”.

Cavani, ex di Palermo e Napoli, milita nel Boca Juniors dall’estate 2023 e non ha mai fatto parte del gruppo della nazionale sotto la gestione di Marcelo Bielsa. L’attaccante chiude così la propria epopea con la Celeste con 136 presenze e 58 reti. La sua ultima presenza con la Celeste è coincisa con l’amaro ko contro il Ghana nella fase a gironi del Mondiale 2022 in Qatar, ma nel suo palmares spicca la conquista della Copa America nel 2011 oltre alla semifinale del Mondiale 2010 in Sud Africa.