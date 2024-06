4 giornate di squalifica: a campionato finito arriva la stangata | Il centrocampista l’ha combinata grossa

Una sanzione esemplare in seguito a un comportamento scorretto che farà molto discutere. Ecco che cosa è successo.

Il calciatore non ci ha pensato due volte prima di esprimere a suo modo tutto il proprio dissenso nei confronti dell’importante iniziativa. Una scelta tuttavia che ha lasciato da solo il giocatore e ha dato il via a una serie di polemiche.

Sicuramente il protagonista di questa vicenda avrebbe potuto mettere da parte le sue ragioni e prestare il suo volto alla campagna. Un passo falso che avrà delle conseguenze dal punto di vista disciplinare ma anche sportivo. Quali azioni prenderà in considerazione la società a questo punto?

Quando si toccano certi temi infatti non si può far finta di scindere il gioco del calcio da altre questioni estremamente importanti. Proprio la portata mediatica che accompagna questo sport può agevolare la diffusione di un messaggio di questo tipo.

Il centrocampista dovrà ora spiegare i perché di un determinato comportamento, letteralmente in antitesi a quello dei compagni e dello staff del club per cui gioca. Una vicenda che creerà un precedente e se possibile sensibilizzerà ancora di più il pubblico sul peso del messaggio.

Il calciatore ha detto no

Sarebbe dovuta essere un’iniziativa di sensibilizzazione come tante altre, che trova nel calcio un terreno fertile e un pubblico ampio per diventare una scelta consapevole. Il gesto del calciatore ha però rovinato tutto, alimentando la trasmissione di un messaggio sbagliato.

Come ricorda TMW il centrocampista del Monaco Mohamed Camara questa volta l’ha fatta grossa, coprendo sulla sua maglia da gioco il logo contro l’omofobia. Il calciatore si era già macchiato di alcuni comportamenti discutibili, rinunciando allo svolgimento di azioni di sensibilizzazione contro questo tipo di discriminazione.

La squalifica

Il giudice sportivo ha così inflitto 4 giornate di squalifica a Camara per aver coperto il logo contro l’omofobia e per non aver partecipato ad attività di sensibilizzazione contro questo tipo di discriminazione. Una sentenza decisamente pesante, avvenuta al termine della stagione sportiva.

🚨 Lourde sanction pour Mohamed Camara, qui a refusé d’effectuer des actions de sensibilisation contre l’homophobie.https://t.co/SzRXwcxWLI pic.twitter.com/mPJCerTJjh — RMC Sport (@RMCsport) May 30, 2024

La Francia accoglie con soddisfazione da un lato e sdegno dall’altro questa notizia, dissociandosi dal comportamento del monegasco. Episodi del genere non dovrebbero mai avere a che vedere con il gioco più bello del mondo. Nelle prossime ore capiremo se ci sarà un pentimento da parte del giocatore.