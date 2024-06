Immobile trema, Lotito stravolge l’attacco | ‘In arrivo un campionissimo’: per la Lazio un salto di qualità

Lotito è pronto alla rivoluzione in casa Lazio con i primi passi mossi in avanti per il nuovo colpo in attacco: Immobile ai margini

Quando Maurizio Sarri firmò le dimissioni nel mese di Marzo, sottolineò che i giocatori non lo seguissero più e che la Lazio sarebbe andanta incontro a cambiamenti drastici all’interno del club, da lui non chiaramente graditi, ed è ciò che sta accadendo.

La Lazio, che ha raggiunta in extremis la qualificazione alla prossima Europa League grazie all’ottimo lavoro di Tudor, sta per essere totalmente rivoluzionata dal presidente Claudio Lotito, pronto ad essere uno dei protagonisti della nuova sessione di calciomercato estiva.

Per disputare tutte e tre le competizioni e seguire l’idea di calcio dell’allenatore croato c’è assoluto bisogno di nuovi calciatori, con l’obiettivo di allestire una squadra di livello che faccia della fisicità e della resistenza i suoi punti chiave.

Durante le ultime interviste del campionato oramai concluso, entrambi sono stati molti vaghi non lasciando intendere chi resterà, chi verrà ceduto o quali siano i nomi sul taccuino di mercato, ma una cosa è certa: la prossima stagione sarà una Lazio totalmente diversa.

Aria di addii

Il direttore sportivo del club biancoceleste Angelo Fabiani, si è espresso in merito ai possibili partenti, tra i quali Guendozi, Luis Alberto e a sorpresa Kamada. Per il francese, non sembrano esserci le giuste condizioni per continuare questo percorso insieme, mentre lo spagnolo è vicinissimo ad un accordo con un club qatariota, l’Al-Duhail.

Per il giapponese la situazione è molto più complessa, poichè in questi giorni c’era aria di rinnovo, che si è però immediatamente mutata dopo l’incontro con il suo agente, che a detta di Fabiani non avrebbe rispettato l’accordo, chiudendo qualunque possibilità di farlo rimanere nella squadra di Lotito.

Capitano scaricato

Nonostante negli ultimi giorni Ciro Immobile, capitano e marcatore storico della Lazio, abbia sostenuto con fermezza di voler rimanere nel club biancoleste, la dirigenza non sembra essere dello stesso avviso essendosi dimostrata interessata alla ricerca di una nuova punta per la prossima stagione.

Il sostituto preferito e che attira di più Tudor è quello di Tijjani Noslin, centravanti olandese arrivato all’Hellas Verona nel mese di gennaio, per una cifra pari a 3 milioni di euro dal Groningen, che ha dimostrato una notevole padronanza del ruolo in maglia gialloblù, tanto da attirare l’interesse della Lazio che ha già presentata un’offerta di 12 milioni di euro, che però non soddisferebbe il proprietario Maurizio Setti, che ne chiederebbe almeno 15. Mancano dunque i dettagli ma le due parti troveranno l’accordo, ciò che però è certo che dopo una stagione sottotono, la dirigenza sembri non avere più fiducia in “Re Ciro”.