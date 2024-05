Juventus, è un giorno memorabile | La promessa del calcio ha firmato il contratto: festa bianconera

Grandi festeggiamenti in casa bianconera. È arrivato l’annuncio tanto atteso e il ds Giuntoli non può che esserne soddisfatto.

Si riparte proprio da qui in casa bianconera. Dai contratti da firmare per rendere ancora più corposo e credibile un progetto che dovrà vivere un’altra stagione cruciale. La vittoria della Coppa Italia non può certamente bastare, soprattutto alla luce di un percorso in campionato che ha visto più ombre che luci per gli uomini di Allegri.

Dopo la breve parentesi Montero i bianconeri si affideranno a Thiago Motta per inaugurare la via del bel gioco e possibilmente dei risultati. I tifosi non vedono l’ora di vedere una squadra propositiva, abituata ad attaccare per cercare la vittoria dal primo all’ultimo minuto. Un atteggiamento che si è visto poche volte in campo in questa stagione.

Oltre alla scelta del tecnico si ripartirà naturalmente da quei calciatori che hanno dimostrato senso di appartenenza e grande determinazione in campo. Il ds Giuntoli sa bene come dietro a grandi successi si celi un lavoro minuzioso ogni giorno.

I prossimi risultati dovranno essere figli di una programmazione corretta e di un lavoro impostato secondo i principi della competitività e della sostenibilità. Tradotto niente follie ma caccia alle opportunità che il mercato saprà offrire nel corso di questa calda estate.

La firma è arrivata

Non si può costruire un edificio solido senza le sue fondamenta. Ecco allora la notizia che in tanti stavano aspettando. La firma sul contratto è arrivata e in casa bianconera si può stappare la prima bottiglia di champagne, immaginando i migliori successi futuri.

Stiamo parlando del primo contratto da professionista per la calciatrice Giulia Bison, che andrà a rinforzare la formazione Juventus Women fino al prossimo giugno del 2027. Una notizia importante per il futuro del club e la carriera della calciatrice.

Un momento storico

Come comunicato ufficialmente dal sito del club bianconero, la giocatrice della Juventus Women Giulia Bison si legherà ai colori bianconeri fino al 2027. Un passato nell’Hellas Verona e un percorso temporaneamente interrotto da un infortunio alla caviglia. Poi il gol e la gioia di riassaporare certe emozioni.

Ora la voglia di crescere ancora e dimostrare il proprio valore. La classe 2005 andrà a rendere ancora più competitiva la squadra che cercherà di confermarsi ad alti livelli anche nel corso della prossima stagione. Il popolo bianconero spera che possa nascere presto una stella.