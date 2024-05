Depay, vogliamo darti una chance | Chiamata importante in Serie A: fiducia in lui per tornare al successo

Memphis Depay è pronto per una nuova sfida e nel suo futuro potrebbe palesarsi un’opportunità nella nostra Serie A: tutti i dettagli

Cambiamenti in vista per Memphis Depay, l’attaccante olandese il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con l’Atletico Madrid. Il club spagnolo, infatti, ha deciso di non puntare più sulle ex attaccante del Lione che di conseguenza dal primo luglio sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra a parametro zero.

Depay lascia così l’Atletico Madrid dopo un anno e mezzo dal suo arrivo e in questa stagione ha collezionato 31 presenze tra campionato Champions League e Coppa del Re. Un’annata tutto sommato positiva la sua se prendiamo in considerazione i numeri: 9 gol e 3 assist in appunto 31 gettoni ufficiali.

Quale futuro per Memphis Depay? I dettagli

Quale potrebbe essere la destinazione perfetta per Depay? L’attaccante olandese, prima di pensare al proprio futuro, sarà impegnato dal 14 giugno proprio con la nazionale Oranje agli europei che si terranno in Germania. L’Olanda è stata inserita nel girone D con Polonia, Austria e Francia, un gruppo ostico per gli uomini del CT Koeman.

Dopo l’europeo, Depay si proietterà in una nuova avventura che potrebbe vederlo impegnato anche della nostra Serie A. La Roma e il Milan potrebbero essere le squadre più interessate al suo acquisto a costo zero, entrambe infatti hanno bisogno di puntellare l’attacco con un acquisto di qualità e Depay risponderebbe all’identikit perfetto.

Da non sottovalutare, inoltre, la possibile corte che potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita. Nella scorsa finestra di calciomercato estiva i club sauditi hanno avuto la forza di prelevare diversi calciatori importanti dai maggiori top campionati europei, per questo motivo non è da escludere che qualche squadra della Saudi Super League possa pensare di acquistare a parametro zero un attaccante di livello come l’olandese.

Depay, il CT dell’Olanda Koeman conferma l’addio all’Atletico Madrid

Nel frattempo il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, in conferenza stampa ha parlato proprio del futuro di Depay. Queste le sue parole: “Sembra molto in forma. Deve anche cercare una nuova squadra, quindi forse questo lo aiuterà in vista degli Europei”.

Vedremo, dunque, quale futuro attenderà Depay e se il tutto coinciderà proprio con un approdo nella nostra Serie A.