Fiorentina in lacrime, Commisso consola i tifosi | ‘È famoso in tutta Europa’: in arrivo un vero campione

Tifosi della Fiorentina in lacrime dopo la sconfitta, ma Commisso li consola con un nuovo acquisto: è in arrivo un campione

Mercoledì sera si è disputata alla Aek Arena di Atene la finale di Conference League, terza competizione europea in ordine di importanza, tra Fiorentina ed Olympiakos, il cui esito non ha sorriso alla squadra di Vincenzo Italiano, che manca l’ennesimo appuntamento alla vittoria di un trofeo.

Oltre questo match, il tecnico italiano aveva già perso due finali alla guida della Viola, entrambe disputate nella passata stagione: la prima di Coppa Italia vs Inter e la seconda di Conference League vs West Ham, entrambe perse nei minuti finali per chiari errori difensivi.

Il match contro la squadra greca è terminato per 1-0 grazie alla rete di El Kaabi al 116′ di gioco in seguito ad una chiara disattenzione della Fiorentina, che per tutto il match non è riuscita a concretizzare le tantissime palle gol create, sciupando l’ennesima opportunità di portare a Firenze un trofeo che manca da 23 anni.

Per la squadra di Josè Luis Mendillibar era la prima finale europea della loro storia, la cui vittoria rende il club la prima nella storia della Grecia a vincere una coppa europea, con l’allenatore spagnolo che si conferma una bestia nera per le italiane dopo il trionfo in Europa League con il Siviglia contro la Roma nella finale della competizione della scorsa stagione.

Fine di un ciclo

Il ciclo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina si può oramai dichiarare concluso, anche se con estrema amarezza per un incredibile lavoro svolto in questi anni che non è stato premiato dalla vittoria di un trofeo, sfiorato per ben tre volte.

Nonostante tutto va riconosciuto l’operato svolto che ha portato la società di Rocco Commisso nel giro di pochi anni ad essere stabilmente tra le prime otto posizioni in classifica, qualificandosi tutti gli anni per una competizione europea e facendo sognare questi successi ai propri tifosi.

Ritorno a casa

Dopo la vittoria dell’attuale club sulla sua ex squadra, Stevan Jovetic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono strafelice perché ho sofferto tanto per arrivare a questo punto, è la prima medaglia europea. Quest’anno non è stato facile, abbiamo giocato contro grandissime squadre, abbiamo fatto un bel lavoro. Voglio ringraziare compagni, mister, staff e i nostri tifosi, che sono pazzeschi. Si festeggerà tanto questa notte. Voglio salutare la Fiorentina, mi dispiace perché è la terza finale in due anni che perdono. Non è stato facile giocare oggi, la porto sempre nel cuore, ho passato 5 anni bellissimi a Firenze, gli auguro il meglio”.

Tra le varie domande poste dal giornalista, gli è stato chiesto se gli piacerebbe chiudere la sua carriera alla Fiorentina, con la risposta che ha fatto immediatamente sorridere i tifosi del club nonostante la sconfitta: “Hanno il mio numero, vediamo. Non si sa mai nel calcio, Firenze è speciale, sarebbe bello, il calcio italiano è bello”. I tifosi sognano: il loro pupillo potrebbe fare ritorno a casa.