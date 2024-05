Conte in Serie A, primo ‘sfregio’ alla Juve | Il gioiello bianconero è pronto a raggiungerlo

Il tecnico salentino è pronto a tornare tra i protagonisti del calcio italiano: ecco il regalo di “benvenuto” del suo nuovo club.

Diciotto mesi “sabbatici” possono bastare. Antonio Conte è pronto per l’attesissimo ritorno in panchina e, in particolare, per tornare tra i protagonisti del campionato di Serie A tre anni dopo il tumultuoso addio all’Inter.

Era la primavera 2021 quando il tecnico salentino decise di dimettersi dalla guida dei nerazzurri in previsione delle cessioni illustri che la società gestita all’epoca dal gruppo Suning stava per effettuare. Dopo aver vinto lo scudetto, Conte si sarebbe aspettato di poter allenare una rosa ancora più forte, ma le esigenze del club erano diverse.

Gli addii imminenti, e poi concretizzatisi, di Achraf Hakimi e di Romelu Lukaku, quest’ultimo pupillo di Conte, portarono alla rottura, già di fatto nell’aria fin da quando i festeggiamenti per lo scudetto numero 19 della storia dell’Inter erano in corso.

Il prosieguo della carriera di Conte sarebbe stato in Premier League, ma il ritorno in Inghilterra fu agrodolce. Chiamato in corsa dal Tottenham nel novembre successivo, l’ex tecnico della Juventus riportò gli Spurs in Champions grazie a una strepitosa rimonta in campionato, ma contrasti con la società portarono a nuove dimissioni nel marzo 2023.

Il Napoli “seduce” Conte: via al mercato della rivoluzione

Ora, dopo un periodo di stop legato anche al dolore per la scomparsa di amici come Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, Conte sta per dire sì al Napoli di Aurelio De Laurentiis, stuzzicato dalla possibilità di rifare grande un club che solo 12 mesi fa vinse uno scudetto storico, salvo poi sprofondare in una stagione da incubo.

Il Napoli non parteciperà alle coppe europee nella stagione 2024-’25, per la prima volta dopo 14 anni. Un danno che Conte cercherà di trasformare in un punto di forza, nella speranza di ripetere quanto fatto nel 2011, quando il suo approdo sulla panchina della Juventus, ugualmente fuori dal giro europeo, segnò l’inizio dell’epopea dei nove scudetti vinti dai bianconeri.

Mercato Napoli: Kvaratskhelia verso l’addio, pronto il sostituto

L’intesa tra Conte e De Laurentiis è raggiunta sul piano economico. Questo sembrava essere lo scoglio più duro, ma ora ci sarà da far collimare le rispettive esigenze sul mercato in termini di costruzione dell’organico. Senza coppe il Napoli non potrà lasciarsi andare a spese pazze, ma Conte potrebbe “accontentarsi” di vedere esaudite un paio di richieste.

Lukaku potrebbe diventare l’erede di Osimhen, mentre al posto di Khvicha Kvaratskhelia, nel mirino del PSG, potrebbe sbarcare in azzurro Federico Chiesa. L’esterno della Juventus e della nazionale andrà in scadenza con i bianconeri nel 2025. Sul tavolo c’è un prolungamento annuale, ma il nuovo tecnico dei bianconeri Thiago Motta potrebbe non porre il veto ad un’eventuale cessione. Ecco allora che Conte medita lo sgarbo alla propria ex squadra per cercare di valorizzare il talento di Chiesa, anche a costo nel caso di modificare il proprio credo tattico accantonando lo “storico” 3-5-2.