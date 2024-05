Non vuoi rinnovare? Nessun problema | L’Inter ha l’asso nella manica: per lui garantisce Marotta

La strategia dell’ad nerazzurro fa in ogni caso felice il tecnico Simone Inzaghi. Così l’Inter continuerà a vincere ancora.

L’Inter scudettata guarda oltre i successi di questa stagione e pensa a come rinforzarsi. Il compito del ds Piero Ausilio e dell’ad Beppe Marotta sarà alquanto complicato. Sfruttare se possibile le opportunità che il mercato offre e tentare l’assalto alla “Coppa dalle grandi orecchie”, sua maestà la Champions League.

La strategia è chiara a tutti perché le parole d’ordine dell’estate nerazzurra saranno ancora competitività e sostenibilità. Di incedibili non ce ne sono ma in casa nerazzurra nessuno avrebbe chiesto la cessione, fidandoci di quanto dichiarato dall’ad nerazzurro. Naturalmente in caso di offerte shock una società attenta alle opportunità come l’Inter non direbbe a priori di no.

Le motivazioni per rendere speciale anche la prossima annata non mancheranno di certo. L’Inter vuole restare in alto e questo scudetto è la prova più evidente. Se Milan e Juventus ripartiranno da una nuova guida tecnica, per i nerazzurri c’è un vantaggio non da poco e un’altra parola d’ordine: continuità.

Il progetto di Steven Zhang andrà avanti anche con Oaktree. I tifosi interisti possono dormire sonni tranquilli, aspettando il prossimo grande trionfo. Intanto c’è una questione che riguarda il rinnovo di contratto di uno dei titolari di questa squadra.

Ultima chiamata per lui

I fogli sono tutti sul tavolo, manca solo la penna e soprattutto la volontà di mettere la firma su un nuovo contratto, non più in scadenza nel 2025. Il calciatore sa che questa estate potrebbe essere decisiva sul fronte cessioni e l’Inter dal canto suo non si farà trovare impreparata in caso di addio.

Stiamo parlando della vicenda legata al (possibile) rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. L’olandese non è mai entrato nel cuore dei tifosi e questa stagione appena conclusa non è stata certamente indimenticabile dal punto di vista delle prestazioni.

Pronto il sostituto

Di fronte a una buona offerta, sfruttando l’effetto Euro 2024 (torneo che vedrà l’Olanda tra le sicure protagoniste della kermesse), l’Inter potrebbe salutare l’esterno. Nessuno si strapperebbe i capelli in caso di addio all’ex PSV.

Proprio dall’Olanda potrebbe arrivare il sostituto di Dumfries. Anche l’Inter sta monitorando con attenzione i progressi di Yukinari Sugarawa, esterno destro classe 2000 in forza all’AZ Alkmaar. Il giapponese, accostato anche a Bologna e Lazio, piace molto ai dirigenti nerazzurri, pronti a colmare una delle poche lacune dell’organico.