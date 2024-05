Purtroppo non ci sarò: addio Europei, gli è crollato il mondo addosso | Finale di stagione drammatico

Niente Euro2024 per un grande protagonista della Nazionale: l’addio certo lo ha letteralmente devastato

I top campionati sono praticamente tutti terminati ad eccezione della Serie A che dovrà veder disputarsi ancora il match tra Atalanta e Fiorentina valido per il recupero della ventinovesima giornata. La sfida, che doveva disputarsi lo scorso 17 marzo, fu rinviata in seguito al malore accusato dall’ex direttore generale della Fiorentina Joe Barone.

Il dirigente italo-statunitense, proprio in seguito al malore accusato nelle ore precedenti alla disputa di Atalanta-Fiorentina, morì due giorni dopo all’ospedale San Raffaele di Milano. Dopo più di due mesi, in virtù del fatto che Atalanta e Fiorentina sono state impegnate fino in fondo rispettivamente in Europa League in Conference League, la sfida si recupererà domenica 2 Giugno alle ore 18.

Niente Europeo per un calciatore della nostra Serie A: ecco di chi si tratta

Come noto dal prossimo 14 giugno al 14 luglio si disputeranno gli europei in Germania. Sarà l’occasione per la nostra Nazionale di difendere il titolo conquistato nella finale di Wembley del 2021 contro l’Inghilterra. L’Italia, per quanto concerne la fase a gironi, affronterà l’Albania, la Spagna e la Croazia.

Intanto è arrivata l’ufficialità relativa all’assenza ad Euro2024 di un calciatore che milita nella nostra Serie A. Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo al centrocampista olandese dell’Atalanta De Roon. Il classe ’91, sfortunatamente, ha riportato una lesione muscolare compresa tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale nel corso della finale di Coppa Italia persa dall’Atalanta contro la Juventus.

Lo stesso infortunio gli ha precluso la possibilità di scendere in campo nella finale di Europa League, poi vinta dalla Dea, contro il Bayer Leverkusen. Ora un’altra tegola: De Roon non potrà far parte del gruppo del CT Koeman impegnato ad Euro2024, dunque non potrà rappresentare la sua Olanda.

Olanda, il rammarico di De Roon: “Supererò tutto questo”

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, De Roon ha espresso tutto il rammarico per non poter partecipare ai prossimi europei.

Queste, nel dettaglio, le sue parole: “Ho passato molto tempo con lo staff medico e si è arrivati alla conclusione che non potrò giocare gli Europei. Supererò tutto questo, sosterrò la squadra e i miei compagni come un tifoso. Forza Olanda”.