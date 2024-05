Roma, l’ultimo saluto stringe il cuore: l’addio era già annunciato | Nessuno è riuscito a convincerlo

L’addio che ha coinvolto la Roma non è passato inosservato: l’annuncio ufficiale ha emozionato l’ambiente

La Roma di Daniele De Rossi ha concluso il proprio campionato al sesto posto centrando la qualificazione alla prossima Europa League. Nonostante il buon cammino dei giallorossi dopo l’arrivo di De Rossi al posto di Mourinho, la Champions League è sfumata nuovamente.

I giallorossi, dunque, anche nella prossima stagione saranno impegnati nella seconda competizione europea, così come la Lazio di Tudor. I campioni d’Italia dell’Inter, il Milan, la Juventus, il Bologna e l’Atalanta, invece, disputeranno il torneo più prestigioso, ossia la Champions League. Il Torino, infine, spera di potere staccare il pass per la prossima Conference, ma dipende tutto da cosa farà la Fiorentina nella finale contro l’Olympiacos.

Roma, l’addio emoziona i tifosi giallorossi: il gesto non è passato inosservato

Nell’ultima giornata di campionato la Roma si è resa protagonista indirettamente nella corsa salvezza. Questo perché i giallorossi, perdendo per 2-1 al Castellani contro l’Empoli, hanno “permesso” ai toscani di rimanere in massima serie con la conseguente retrocessione in serie B del Frosinone.

Sugli spalti del Castellani, ad ogni modo, non è passato inosservato uno striscione che i supporter giallorossi hanno dedicato ad un ex allenatore transitato sulla panchina Roma tra il 2009 e il 2011. Di chi stiamo parlando?

I tifosi della Roma, nel dettaglio, hanno omaggiato Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari che qualche giorno fa ha ufficializzato l’addio al calcio. Sullo striscione, esposto nel settore ospiti del Castellani, è stato scritto un messaggio decisamente eloquente: “Esempio del calcio che vorrei… Gloria a te mister Ranieri”.

Claudio Ranieri e l’addio al calcio: “Giusto lasciare in questo momento”

Ranieri, dopo qualche giorno dalla matematica salvezza raggiunta con il Cagliari, ha ufficializzato l’addio ai microfoni ufficiali del club sardo. Il tecnico romano ha sottolineato come il suo obiettivo è quello di dire addio al calcio lasciando un bel ricordo alla gente, in un momento positivo.

Queste, nello specifico, le sue parole: “Preferisco andare via così e non un altro anno in cui le cose non vanno bene. Voglio lasciare un bel ricordo alla gente. Mi auguro di essere ricordato come un persona positiva. Senza i tifosi non ce l’avremmo mai fatta a raggiungere il nostro obiettivo”, ha concluso.