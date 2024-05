Trattativa ai dettagli: Lazio, accelerata decisiva | Tudor ringrazia per il primo regalo

Mancano gli ultimi dettagli e la trattativa sarà ufficializzata: in arrivo il primo colpo alla Lazio targato Tudor

Dalle dimissioni di Maurizio Sarri nel mese di Marzo, la Lazio è totalmente cambiata. Con l’arrivo di Igor Tudor in panchina è ritornata ad avere una propria identità migliorando nettamente i risultati di campo, che fino a quel momento non avevano mai trovato continuità.

Ad una giornata dalla fine è settima nel campionato di Serie A, con l’ultimo match da disputare contro il Sassuolo oramai matematicamente retrocesso in Serie B; le basta un punto per terminare la stagione ottenendo la qualificazione alla prossima edizione di Europa League.

Il ritmo della squadra biancoceleste da quando il croato in panchina è stato uno dei migliori del campionato: 17 punti in 8 partite disputate, ed un media punti totale di 2.12 a partita, che non possono che fargli meritare la riconferma e la firma del contratto definitivo.

Fabiani, direttore sportivo della squadra della Capitale, è più che convinto a cedergli le chiavi della guida tecnica tramite un contratto di due anni, con la volontà di iniziare un nuovo progetto e dar vita ad un nuovo ciclo di vittorie.

Squadra rivoluzionata

Una squadra con un fatturato nettamente inferiore ma che si è comportata come una big, grazie alla rivoluzione di Tudor che ha modificato totalmente le gerarchie della rosa e ha dato una seconda vita a dei calciatori che in precedenza erano ai margini del progetto.

Idea volta all’attacco, con la trequarti pronta ad imbucare la punta ed un centrocampo fisico e roccioso a fare da legante e coprire la fase difensiva a tre: questo è lo stile di gioco adottato, già provato anche senza i senatori che diranno addio al club in estate, in segno di una nuova era.

Nuovo innesto

Con gli addii già programmati e le cessioni in vista, Tudor ha già presentato alla dirigenza del club la lista dei giocatori desiderati, in particolare nella zona di centrocampo, nella quale richiede un elemento alto, fisico e che abbia gamba per sostenere il gioco dispendioso della nuova Lazio.

Caratteristiche che sposano alla perfezione con il profilo di Loum Tchaouna, centrocampista francese della Salernitana che sta già trattando con i biancocelesti per una cifra di trasferimento vicina agli 8 milioni di euro, che permetterebbe al 20enne di rimanere in Serie A con il club campano già retrocesso alla 34esima giornata.