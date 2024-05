‘Era quello che voleva ADL’: Napoli, scatta l’asta per il campione | Prima offerta superiore ai 110 mln

In casa Napoli tutto ruota attorno alla posizione del top player. Ecco chi la spunterà grazie a un’offerta da capogiro.

Il calciomercato sta per prendere ufficialmente il via ma intanto molte operazioni, le più importanti in particolare, possono dirsi già ben avviate. C’è chi deve ricostruire e chi con un paio di colpi può sistemare una situazione tutto sommato positiva. Il Napoli potrebbe essere un indiscusso protagonista della prossima estate.

La stagione che sta per andare in archivio è stata deludente sotto tutti i punti di vista. Partendo dagli aspetti gestionali e operativi, fino a ciò che ha detto (o meglio non ha detto) il rettangolo verde. In queste condizioni sarebbe stato difficile per chiunque lavorare e addirittura centrare l’obiettivo.

Le aspettative in vista della prossima stagione saranno nuovamente alte, a patto che la società faccia chiarezza e riesca a consegnare al prossimo allenatore un gruppo di giocatori motivati. Se le qualità degli undici che sono scesi in campo non sono in discussione, forse è mancato qualche altro ingrediente.

Un Napoli concentrato solamente sul campionato potrebbe persino stupire tutti e magari lottare per lo scudetto. I tifosi ci credono ancora ma prima di tutto servono dei segnali. Un giocatore in particolare può rompere tutti gli equilibri.

Il desiderio di ADL

Bisogna saper acquistare come saper vendere al giusto prezzo. Il presidente del Napoli De Laurentiis ci ha spesso abituato a operazioni di mercato di grande spessore. Quest’estate il nome gettonato sarà ancora quello di Victor Osimhen.

Nonostante una stagione non esaltante, il nigeriano è riuscito ancora ad andare in doppia cifra, mettendo a segno ben 17 reti in campionato. Un bottino niente male per un calciatore in crisi. Quale sarà il futuro del giocatore? Ecco che cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Il Napoli fissa il prezzo

Un contratto rinnovato e una clausola che parla chiaro. Chi vuole Osi deve mettersi in fila e avere con sé la disponibilità di circa 100 milioni di euro. PSG, Bayern Monaco e le big di Premier League ci stanno pensando davvero.

Ancora una volta ADL ha in mente di scatenare un’asta. In caso di addio i motivi per sorridere ci sarebbero lo stesso e il nuovo allenatore avrebbe comunque la possibilità di ripartire da un altro grande attaccante. Il Napoli ha fissato il prezzo ora tocca alle big d’Europa farsi avanti e convincere il presidente azzurro.