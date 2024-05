Addio Mourinho, finalmente tutta la verità: ‘Non ce lo possiamo permettere’ | Clamoroso ma vero

Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro del tecnico portoghese. Ecco chi sicuramente non potrà ingaggiarlo.

José Mourinho è un uomo troppo esperto e astuto per non sapere come comportarsi in determinate situazioni. Questa volta si parla del suo futuro da allenatore, dopo un addio alla Roma che è stato molto tormentato per diverse ragioni. Il tecnico portoghese sa sempre far parlare di sé anche quando sembra essere uscito di scena.

Sono questi i giorni della verità. Qualcuno si è già esposto in maniera inequivocabile, lavorando anche per ristabilire l’immagine del portoghese dopo la débâcle. Adesso è tempo di tornare a parlare, soprattutto per dare senso a questi ultimi mesi.

Non siamo certamente abituati a vedere un José Mourinho fuori dal terreno di gioco e lontano dalle telecamere. Proprio l’area mista era il suo ring, il ruolo dove esternare emozioni a raffica senza curarsi troppo della reazione dei giornalisti sportivi presenti.

In vista della prossima stagione sembra chiara la sua destinazione. Oltre a rinnovate idee di tipo tattico a cambiare dovrà essere anche la comunicazione. Ecco chi lo ha cercato ma dovrà dire no al proprio grande sogno.

Un bivio per la carriera

Chi si aspetta un Mourinho pronto a chiacchierare amabilmente di calcio e futuro rimarrà scottato. Il portoghese non ha ancora sciolto le riserve sulla sua posizione attuale.

Ci sono stati degli abboccamenti con altri club e uno in particolare ci ha tenuto a spiegare come sia andata davvero. Un’operazione del genere non può riguardare solamente allenatore e club.

“Non ce lo possiamo permettere”

Aziz Yildirim, ex presidente del Fenerbahce, ha parlato in toni molto schietti a proposito delle chance del club turco di ingaggiare lo Special One in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto un incontro faccia a faccia e abbiamo discusso 2 ore. Il Besiktas ha detto che troveranno un accordo per 7 milioni di euro quindi gliene darò altri 5 così potranno mettersi d’accordo sui 12”.

Ma non è finita qui: “Se dovessero arrivare a 7 milioni di euro mi ritirerò dalla gara. Il Besiktas non ha la capacità di pagare quella cifra“. Semplice strategia? Ce lo diranno il tempo e soprattutto i diretti interessati. Mourinho sarebbe effettivamente già stato a Istanbul per riprese pubblicitarie ma non è dato sapere se ci sia stato o meno un incontro per iniziare a parlare di futuro.