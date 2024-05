Milan, l’erede di Kjaer arriva dal Barca | Tutto pronto per l’annuncio: ha già preparato le borse

Chiusa l’era Pioli, in casa rossonera prendono forma i piani di mercato: individuato il difensore che prenderà il posto del danese.

L’ultima giornata di campionato ha rappresentato per il Milan la summa di un’annata nel complesso deludente. In casa, al cospetto della Salernitana ultima in classifica, retrocessa da tempo in Serie B e capace di raggranellare appena 16 punti, i rossoneri si sono fatti raggiungere sul 3-3 dopo essere stati in vantaggio per 2-0 e per 3-1.

Vero è che i granata solo due settimane prima avevano imposto il pari anche alla Juventus in occasione dell’ultima partita in campionato sulla panchina bianconera di Max Allegri, ma i contesti erano differenti. Per il Milan, già certo da tempo del secondo posto, quella contro i campani era infatti una partita speciale.

Solo poche ore prima era arrivata l’ufficializzazione della separazione da Stefano Pioli, ma la giornata conclusiva del campionato era quella di altri addii illustri di giocatori che hanno contribuito a fare la storia del Milan nelle ultime stagioni.

Oltre al terzo portiere Antonio Mirante e, chissà, magari anche di un big come Theo Hernandez, per il quale in estate non mancheranno proposte di mercato, anche Simon Kjaer ha indossato per l’ultima volta la maglia del Milan. Il centrale danese era sbarcato in rossonero nel 2020 ed è stato una colonna ed un leader dello spogliatoio al netto dello spazio trovato in squadra.

Milan, leaders cercasi: la difficile sostituzione di Simon Kjaer

La sua partenza aggiunta alla separazione da Pioli rafforza l’idea che in casa Milan si sia deciso di voltare pagina. L’obiettivo della società è quello di ringiovanire la rosa, concetto ribadito dalla scelta di puntare per la panchina su un tecnico come Paulo Fonseca, in possesso di una mentalità offensiva e bravo nel valorizzare i giovani.

Così se da una parte sostituire Kjaer non sarà facile sul piano della leadership, sul piano tecnico i dirigenti addetti al mercato sembrano avere già le idee piuttosto chiare. Il posto del danese dovrebbe infatti venire preso da un vecchio obiettivo di mercato del Milan, finalmente in grado di liberarsi a prezzo vantaggioso dal club che ne detiene in cartellino.

Mercato Milan, il primo colpo arriva dal Barcellona: trattativa ai dettagli

Clément Lenglet ha più volte affermato di non essere insensibile al fascino del Diavolo e la prossima sembra essere l’estate giusta per strapparlo al Barcellona. Il centrale francese, infatti, tornerà ai blaugrana per fine prestito dall’Aston Villa, ma a un anno dalla scadenza del contratto i catalani sono pronti a trattarne la cessione.

Classe ’95, in possesso di una solida esperienza nei maggiori campionati e in Europa, mancino, forte in marcatura e sul piano fisico, Lenglet sembra l’ideale per il campionato di Serie A e per dare sostanza alla difesa rossonera, reduce da un’annata tribolata. La trattativa con il Barcellona può concludersi per circa 10 milioni, per quello che sarebbe un vero e proprio affare nel rapporto qualità-prezzo. Il primo tassello del nuovo Milan sta per essere fissato.