Morata, dopo 3 anni è pronto al ritorno | In Italia lo accoglie una Big: acquisto low cost da 10 e lode

L’attaccante spagnolo, reduce da una grande stagione con l’Atletico Madrid, non ha dimenticato l’Italia: Serie A pronta a riaccoglierlo.

Spagna e Italia. Ancora loro. Una delle partite più stuzzicanti della prima fase di Euro 2024 sarà quella in programma alle 21 del 20 giugno a Gelsenkirchen tra la Roja e gli Azzurri. Una sfida che è ormai diventata una grande classica a livello di campionato europeo.

Le due nazionali si affronteranno infatti per la quinta edizione consecutiva del torneo. Da Euro 2008 in avanti il confronto tra due delle scuole calcistiche più importanti e vincenti del continente non è mai mancato e le gare non hanno mai tradito le attese a prescindere che in palio ci fossero i punti del girone o il passaggio del turno.

Nel 2008 la sfida si disputò a livello di quarti di finale, con successo ai rigori della Spagna futura campione, che nel 2012 si confermò sul tetto d’Europa travolgendo proprio l’Italia in finale. Rivincite azzurre nel 2016 e nel 2021, con le squadre di Antonio Conte e Roberto Mancini capaci di avere la meglio rispettivamente agli ottavi e in semifinale.

Quella in terra tedesca sarà quindi una sorta di “bella”, con l’Italia nei panni di campione in carica e la Spagna che ha tutte le intenzioni di tornare a lottare per vincere il torneo, forte di una nuova generazione di talenti che ha già trionfato nel 2023 in Nations League.

Capitano della Spagna e bomber dell’Atletico: la rinascita di Alvaro Morata

Il ct della Roja Luis De La Fuente sta svolgendo un buon lavoro grazie anche a un sapiente mix tra giovani e giocatori esperti. A questa categoria appartiene Alvaro Morata, che della nuova Spagna è il capitano. Dopo anni tra alti e bassi in nazionale, l’ex centravanti della Juventus sembra essere riuscito a mettere tutti d’accordo a suon di gol e buone prestazioni.

La stagione che si è appena conclusa è stata in particolare la migliore della carriera per Morata in termini realizzativi, grazie ai 21 gol segnati con la maglia dell’Atletico Madrid tra tutte le competizioni. Un bottino che, unito a una situazione contrattuale piuttosto controversa, potrebbe favorire l’inizio di una nuova avventura in Italia.

Morata è in “saldo”: si avvicina il ritorno in Serie A

Legato all’Atletico fino al 2026, Morata potrebbe infatti liberarsi per appena 12 milioni, il valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto. Una cifra alla portata di parecchi top club della Serie A, decisi a fare il possibile per avvalersi delle prestazioni di un giocatore che sembra aver raggiunto la maturità calcistica e che conosce il calcio italiano.

Dopo essere stato inseguito dall’Inter la scorsa estate, Morata può interessare alla Roma, ma anche al Milan, che in estate rifarà l’attacco, e al Napoli, sulla cui panchina sta per sedersi Antonio Conte, che ben conosce le qualità di Alvaro. Senza dimenticare un possibile ritorno di fiamma della stessa Juventus, che già 12 mesi fa aveva accarezzato l’ipotesi di dare vita al ‘Morata ter’.