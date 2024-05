Juventus, Motta arriva ‘accompagnato’ | Secondo rinforzo dopo Di Gregorio: i bianconeri non si fermano più

Festa per i tifosi della Juventus, Motta non arriva in solitaria: oltre Di Gregorio, il club è in chiusura per un nuovo rinforzo

La stagione della Juventus è oramai giunta al termine. Tirando le somme, sono stati raggiunti gli obiettivi stagionali prefissati che prevedevano qualificarsi alla prossima edizione di Champions League posizionandosi tra le prime quattro e la vittoria della Coppa Italia.

Nonostante ciò, il rapporto di ben otto stagioni durato tra la Vecchia Signora e Massimiliano Allegri si è interrotto, dando vita ad una nuova era nella quale la società sarà guidata da un allenatore con non molta esperienza, ma che ha già raggiunto grandi risultati.

Si tratta di Thiago Motta, ritenuto il successore perfetto in seguito alla straordinaria stagione condotta con il Bologna che ha portata i rossoblù a qualificarsi per una competizione europea dopo 20 anni e a rigiocare la Champions League dopo 60.

Il brasiliano naturalizzato italiano ha raggiunto l’accordo di massima con il club bianconero basato su un triennale, fino al 30 giugno 2027, con ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alle competizioni europee e alla vittoria del campionato.

A lavoro

Giuntoli, Football Director della Juventus, è già a lavoro per preparare la squadra per la prossima stagione, che secondo le ultime indiscrezioni cambierà radicalmente, soprattutto nella zona di centrocampo, nella quale è richiesto un maggiore intervento, con Ederson e Koopmeiners in cima alla lista.

A sorpresa, cambierà anche l’estremo difensore che difenderà i pali della porta bianconera, con uno tra Wojciech Szczęsny e Mattia Perin che lascerà il club in estate, e Di Gregorio del Monza, nominato come miglior portiere della Serie A, in dirittura di arrivo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Via insieme

L’impresa sportiva del Bologna nel campionato di Serie A oramai terminato non è di certo passata inosservata e molti calciatori, soprattutto grazie al modus operandi di Motta, sono cresciuti esponenzialmente, dimostrandosi pronti a giocare ai massimi livelli.

Con il suo approdo alla Juventus, il nuovo allenatore sarebbe interessato a portare alcuni uomini chiave che l’hanno accompagnato in questo straordinario cammino, tra i quali spicca il nome di Stefan Posch, difensore austriaco del Bologna, che corrisponderebbe perfettamente alle caratteristiche ricercate dalla Juventus in difesa con il plus di poter giocare sia da centrale che da terzino, offrendo più soluzioni per il nuovo schieramento bianconero, che potrebbe ritornare al classico 4-3-3.