“Grandi meriti di Tudor, però c’è una pecca”: Tacchinardi in esclusiva ai nostri microfoni | Alla Lazio serve questo

Alessio Tacchinardi, ex compagno di squadra di Tudor ai tempi della Juventus, ha parlato dell’attuale allenatore della Lazio

Una svolta, che ha una data ben precisa. La Lazio ha migliorato i propri risultati da quando c’è Igor Tudor in panchina. Da quel momento i biancocelesti hanno raccolto meno punti solo dell’Atalanta. La Lazio finirà la stagione al settimo posto.

Una delusione, rispetto alle aspettative, ma da quando c’è Tudor la squadra sembra essersi strutturata, gettando le basi per il futuro. Ne è convinto Alessio Tacchinardi, che con il croato ha giocato tanti anni alla Juventus.

“Tudor ha preso una squadra in grande difficoltà emotiva e ha dato intensità, idee e struttura di gioco – ci ha detto in esclusiva –. Il lavoro svolto è importante. Peccato perché sono stati buttati un po’ di punti pesanti che ora proietterebbero la Lazio al sesto posto in classifica e, forse, perfino a guadagnarsi un posto in Champions.

I risultati, rispetto a inizio anno, sono completamente diversi. E questo è merito di Tudor. La Lazio però pecca di concentrazione. Spesso è come se finisse le partite in anticipo. I gol presi con Monza e Inter sono gravi. Ora servono sul mercato giocatori più vicini alle sue due idee. Io non ho mai visto un calciatore lamentarsi d Tudor, riesce comunque a far rendere tutti, ma per il suo gioco servono calciatori con altre caratteristiche”.