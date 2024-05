Giuntoli visionario, già trovato il nuovo Bremer | Scontro di fuoco con i rivali di sempre

Il sostituto di Bremer è già stato trovato, Giuntoli è pronto all’assalto per il difensore: è derby di mercato con il Torino

Con l’addio di Massimiliano Allegri dopo otto stagioni sulla panchina bianconera in seguito all’esonero post vittoria della finale di Coppa Italia e l’arrivo oramai ufficiale di Thiago Motta, inizia una nuova era per la Vecchia Signora: sta per nascere la nuova Juventus.

L’italo brasiliano è già a lavoro con la nuova dirigenza su come agire nella prossima sessione di calciomercato, fondamentale per il club che ha un bisogno assoluto di ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo e cancellare gli ultimi anni bui.

I primi cambiamenti si son già visti, a partire da chi difenderà i pali della porta bianconera con l’acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza, nominato MVP del campionato nel suo ruolo, per una cifra totale di 20 milioni di euro, il cui acquisto precluderà la partenza di uno tra Szczesny e Perin.

Adesso c’è da intervenire sugli altri reparti, ma prima ci sarà da capire quale sarà il modulo utilizzato. Seguendo il suo incredibile operato a Bologna, che ha portato il club rossoblù a qualificarsi per la Champions League dopo 60 anni, si ipotizza la conferma del 4-3-3 o all’occorrenza 4-3-2-1, con il tridente formato da Chiesa, Vlahovic e Yildiz, con il turco che potrà finalmente esprimere appieno il suo potenziale.

Cambiamenti in atto

Con l’attacco praticamente confermato, le zone più delicate su cui intervenire saranno centrocampo e difesa. Per la prima il sogno dell’allenatore è Teun Koopmeiners, che anche questa stagione si conferma uno dei migliori centrocampisti del campionato, al quale affiancare Rabiot in caso di fumata bianca per il rinnovo ed un regista tra Locatelli e Fagioli.

Per la seconda il discorso è un pò più ampio. C’è innanzitutto da capire quale sarà il futuro di Danilo, attualmente in scadenza di contratto e di Bremer, la cui valutazione compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro fa gola a molti club esteri, che sembrerebbero disposti a pagare la cifra.

Giovani per il futuro

Con il futuro del brasiliano in bilico, Giuntoli sta già cercando ripari. Sono tanti i nomi dei possibili sostituti sul taccuino, molti dei quali di giovanissima età, a conferma di una Juventus che ha la forte volontà di voler puntare sulla nuova generazione per rinascere.

La pista più calda sembrerebbe essere quella di Giovanni Leoni, difensore classe 2006, in prestito alla Sampdoria ma di proprietà del Padova, che ha stregato Andrea Pirlo nell’ultimo campionato di Serie B, tanto da riscattarlo tempestivamente. Il calciatore piace molto alla Juventus che è già in trattativa con i blucerchiati, ma anche al Torino in vista dell’ipotetico addio di Alessandro Buongiorno, scatenando l’ennesimo derby tra le due fazioni, anche se disputato in chiave mercato e non nel rettangolo verde di gioco.