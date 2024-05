Vogliamo prenderlo subito | Lotito riceve l’offerta giusta: semaforo verde alla cessione

Arriva l’accelerata decisiva per l’operazione di mercato. Dopo tanti tira e molla è arrivato il momento decisivo.

Una stretta di mano, qualche rimpianto e la convinzione che in fondo doveva andare a finire così. Per il giocatore e per la società, da sempre affezionata ai giocatori di qualità, a volte un po’ irrequieti ma capaci con le loro giocate di far dimenticare tutto il resto.

Il protagonista di questa storia è stato vicino all’addio in molteplici occasioni, per poi tornare sui suoi passi o semplicemente rendersi conto che nella Capitale non si stava poi così male. E allora eccoci arrivati all’ultimo episodio di questa serie. Il finale questa volta sembra essere scontato.

Abbiamo parlato di occasioni e forse non tutte sono state sfruttate al meglio. Dentro e fuori dal campo, un po’ come quelle giocate che soltanto i calciatori che vivono d’istinto conoscono. Può capitare di sbagliare un gol o un passaggio ma certe dichiarazioni possono complicare tutto il resto.

La Lazio è pronta a salutare un giocatore che ha fatto vedere tutto il suo repertorio nell’arco di ben 8 stagioni, indossando la maglia biancoceleste più di 300 volte. Impossibile dimenticarlo o ridurre tutto ad alcuni momenti di incomprensione.

The last dance

Capita a tutti i più grandi sportivi. Sarà probabilmente l’ultima notte di Luis Alberto con la maglia della Lazio. Il destino ha voluto che questo evento coincidesse con l’addio di un altro funambolo della trequarti, quel Felipe Anderson pronto a tornare in patria.

La Lazio si risveglierà più povera dal punto di vista tecnico ma la dirigenza sa che certe occasioni, anche in uscita, vanno sfruttate al meglio. L’offerta che è stata recapitata al presidente Lotito è più che allettante.

Le cifre per dirsi addio

Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it i qatarioti dell’Al Duhail possono spingersi fino a 15 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo. Da quando è arrivato Tudor i dubbi sul centrocampista sono rimasti gli stessi e la società sembra orientata a puntare su altri giocatori in vista della prossima stagione.

Il presidente Lotito, da sempre attento ai conti, potrebbe persino concedere uno sconto al club interessato al calciatore spagnolo. In quel caso sarebbe ancora più semplice e veloce arrivare alla fumata bianca. Il calciomercato della Lazio passerà inevitabilmente anche da alcune cessioni pesanti ma i tifosi si augurano che queste possano essere propedeutiche all’arrivo di nuovi talenti.