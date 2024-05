‘A un passo dai bianconeri’: Juventus, le porte di Vinovo si spalancano per lui | Con il suo arrivo una nuova era

Max Allegri è ormai un ricordo: il futuro in casa bianconera passerà per cambiamenti a tutti i livelli. Si va verso un innesto a sorpresa.

La rivoluzione in casa Juventus è sempre più vicina. La fine della tormentata stagione 2023-’24 coinciderà infatti con l’inizio di una nuova era in casa bianconera, in panchina e non solo. Per i tifosi della Vecchia Signora si prospetta un’estate piena di novità e magari di sorprese.

Il turbolento addio a Max Allegri ha di fatto solo anticipato di qualche settimana una decisione che era già stata presa dalla società, ovvero quella di non affidare al tecnico livornese il piano di rilancio della Juventus nella lotta per lo scudetto, che non riguarda i bianconeri da ormai tre anni.

Dopo un ciclo di nove titoli nazionali consecutivi mettere nel conto un periodo anche breve di transizione era inevitabile, ma si sa che per il club più titolato d’Italia non partecipare neppure alla corsa per il primo posto viene visto come un fallimento. Allegri ha così pagato un conto molto salato, nonostante gli obiettivi minimi fissati dal club siano stati centrati.

Il fresco ex tecnico della Juventus ha ottenuto per tre volte su tre la qualificazione alla Champions League sul campo, impreziosendo il tutto con la conquista della Coppa Italia e con un girone d’andata, quello dell’attuale stagione, condotto proprio a ritmo scudetto.

Juventus, l’era Giuntoli entra nel vivo: novità nella squadra mercato

L’improvviso crollo di rendimento unito al fuoriprogramma durante e dopo la finale di Coppa ha però portato al divorzio con qualche giorno di anticipo. Il Football Director Cristiano Giuntoli è al lavoro da settimane in vista di una sessione di mercato che non si annuncia semplice, ma durante la quale il dirigente toscano potrà avvalersi di alcuni uomini di fiducia.

Conclusa la prima stagione di ambientamento alla Juventus, infatti, Giuntoli sta per accogliere i collaboratori storici Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, che lo coadiuveranno sul mercato. Sono però in arrivo anche altre novità. Oltre al possibile ritorno di Giorgio Chiellini, anche l’area scout potrebbe avvalersi a breve di un innesto di spessore.

Rivoluzione Juventus: in arrivo il nuovo capo scout

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’area osservatori della Juventus potrebbe andare incontro a significativi cambiamenti, anche per quanto riguarda i piani alti. Il ruolo di capo scout potrebbe infatti venire affidato a Matteo Serra, dirigente giovane, ma già capace di meritarsi le attenzioni di parecchi top club. Il dirigente lavora infatti attualmente per il Paris Saint-Germain.

Serra ricopre presso il club francese il ruolo di osservatore. Il probabile approdo alla Juventus coinciderebbe quindi con una significativa promozione, ovviamente con la “benedizione” dello stesso Giuntoli. Agli ordini di Serra, sardo di Oristano, con un passato nello Spezia e figlio di Luciano, ex direttore sportivo del Cagliari negli anni ’90, lavorerebbe una squadra di scout incaricati di scoprire i campioncini del futuro nel solco di una linea giovane che per la Juventus rappresenta da anni un fiore all’occhiello.