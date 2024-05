“Il suo segreto è questo qui”: Sinner ‘smascherato’, tutti gli avversari adesso lo sanno | L’aveva sempre tenuto nascosto

Ormai tutti conoscono il campione altoatesino ma questo dettaglio è emerso soltanto grazie alla sua ultima intervista.

Le vittorie, la fama e il successo possono cambiarti. Non bisogna tuttavia dimenticare da dove si viene e com’è partito quel lungo viaggio. Nel caso di Jannik Sinner, campione di tennis che studia da numero uno al mondo, è ancora più difficile accedere alla “stanza dei segreti”.

Sarà il suo modo di fare, saranno quei capelli ricci un po’ così fatto sta che il tennista italiano continua a far parlare di sé anche quando non gioca. Il suo segreto sarebbe stato svelato. Nelle ultime settimane, come è fisiologico che possa accadere anche a lui, sono arrivate le prime difficoltà.

A volte bisogna riconoscere la forza dell’avversario e cercare di correggere gli errori commessi. In quest’ultimo caso sono davvero tanti gli scettici o quei falsi tifosi pronti ad esclamare: “Io l’avevo detto”. Il ragazzo continua per la sua strada e continua a credere nei suoi principi, uno su tutti il modo gentile di giocare a tennis.

Nella vita ci sono cose più importanti di un gioco. Il primo a rendersene conto è stato proprio il protagonista di questa vicenda, sospeso tra la gloria eterna e le difficoltà di una realtà che inizia a mostrare la sua faccia più dura.

L’evento spartiacque

Un messaggio per Sinner. Il tennis può unire due mondi distanti, figuriamoci due atleti che praticano e amano lo stesso sport. È il caso dell’altoatesino e della collega Tathiana Garbin.

La tennista sta affrontando dei momenti molto difficili e Sinner le ha dimostrato grande sensibilità e affetto attraverso un messaggio. Ecco di che cosa si tratta. Un evento del genere non può lasciare indifferenti.

Campione di umanità

Come confessato dalla Garbin in un’intervista a Libero, Jannik Sinner non è soltanto un grande sportivo ma anche un ragazzo guidato da sani valori. Dopo la vittoria della Coppa Davis ci fu una dedica speciale per lei, che avrebbe affrontato un’operazione per combattere un rarissimo tumore.

Ora la conferma che tra i due non c’è soltanto stima ma un rapporto che va oltre questo sport. “Quando ho sentito le parole di Jannik non ce l’ho fatta più. Bella persona, lui. Ci messaggiamo. Il suo segreto è che quando parla usa sempre il noi e mai l’io. È consapevole che i risultati si ottengono con un team che funziona”.