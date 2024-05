Roma, se arriva la Champions all-in sul bomber | Per il post Lukaku sbuca un top player

La situazione è totalmente cambiata, la Roma può ancora qualificarsi per la Champions League: se arriva, assalto al top player in attacco

Si son già scritti e sentiti per telefono, ma ora De Rossi e il nuovo dirigente della Roma, Floren Ghisolfi, parleranno anche a quattro occhi per tirare le somme di un campionato che terminerà domenica per i giallorossi e pianificare la prossima stagione.

Manca oramai soltanto l’ufficialità ma l’ex campione del mondo rinnoverà, frutto di un egregio lavoro eseguito in pochi mesi e che ha portato la Roma a sfiorare una finale europea e poter lottare per ottenere la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Analizzando la classifica, la squadra della Capitale ha consolidata il sesto posto, che significa Europa League, ma c’è ancora un’ultima speranza targata Atalanta. La squadra di Gasperini, fresca vincitrice dell’Europa League in finale contro il Bayer Leverkusen di Alonso, potrebbe far andare i giallorossi in Champions dopo 5 anni, ma tutto dipenderà da come terminerà la stagione.

Deve giocare il match contro il Torino di Juric e il recupero con la Fiorentina di Italiano e se i punti ottenuti da queste gare non saranno necessari per terminare il campionato in quarta posizione, avendo ottenuto la qualificazione alla prossima UCL tramite la vittoria dell’UEL, “cederebbe” alla Roma la possibilità di andarci.

Calciomercato estivo

In base alla competizione europea che andrà a disputare, il mercato diversificherà, ma a prescindere dal budget, l’obiettivo principale è quello di stravolgere totalmente la rosa, con almeno sette giocatori da sostituire tra prestiti, contratti in scadenza e cessioni da eseguire.

Sono quattro i nomi intoccabili: Pellegrini, Cristante, Mancini ed El Shaarawy, che oltre ad essere i pilastri nel progetto tecnico di De Rossi, costuiscono anche il blocco azzurro con Spalletti verso l’Europeo che si giocherà in Germania, a differenza della restante parte della squadra che sarà da valutare.

Assalto al top player

Il primo reparto da sistemare sarà l’attacco con il prestito di Romelu Lukaku che non verrà rinnovato per l’elevato costo sia dell’ingaggio che del cartellino e Paulo Dybala che potrebbe lasciare il club dopo due stagioni a causa della bassissima clausola di 12 milioni di euro presente nel suo contratto.

L’obiettivo in cima alla lista del nuovo dirigente è Jonathan David, uno dei migliori marcatori della Ligue 1, nel quale l’ex Nizza vede il profilo perfetto su cui costruire la Roma del futuro. Forte fisicamente, bravo a giocare coi compagni, duttile e con un fiuto del gol oltre la norma coi suoi 26 gol stagionali e con un cartellino agevole data la sua scadenza di contratto nel 2025; è voluto da tanti top club, ma Ghisolfi è deciso nell’affondare il colpo, che a prescindere se verrà ufficializzato o meno dimostra chiaramente le nuove ambizioni del club.