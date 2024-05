Il mio tempo qui è finito | Milan preso in contropiede: dal 30 giugno non sarà più rossonero

Un addio in casa Milan ha un po’ sorpreso l’ambiente: l’annuncio ufficiale, però, non lascia dubbi

La stagione del Milan, nonostante il secondo posto in classifica, non è stata di certo entusiasmante. I rossoneri hanno fallito l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, sono usciti prematuramente dalla Coppa Italia e non hanno praticamente mai lottato fino in fondo con gli acerrimi rivali dell’Inter per la conquista dello Scudetto.

Inoltre, anche in questa stagione i rossoneri non sono riusciti a invertire il trend dei KO nei derby contro l’Inter: il Milan infatti non vince una stracittadina dal 3 settembre 2022, quando si impose per 3 a 2 sui nerazzurri.

Il destino di Stefano Pioli pare segnato: il tecnico parmense alla fine di questa stagione saluterà il Milan dopo quattro anni e mezzo, ma soprattutto lo farà con uno Scudetto in bacheca (stagione 2021-22, ndr). Negli ultimi tempi il feeling con i tifosi rossoneri si è ridotto ai minimi storici, la piazza da un po’ chiede un rinnovamento della guida tecnica e al termine di questa deludente stagione – a meno di clamorosi sviluppi – verrà accontentata.

Milan, non solo Pioli ai saluti: l’annuncio ufficiale emoziona i tifosi

Se per Pioli è attesa l’ufficialità della separazione con il club rossonero, non lo è per quanto concerne un calciatore che in questi anni ha dato tanto alla causa. Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo ad un difensore arrivato al Milan nel gennaio del 2020.

Nel dettaglio stiamo parlando di Simon Kjaer, difensore danese con un passato tra le altre anche nella Roma, nel Palermo e nell’Atalanta. Dopo più di 100 presenze con la maglia rossonera, Kjaer ai microfoni ufficiali del club ha annunciato che dal primo luglio, dopo la naturale scadenza del contratto in essere fino al 30 giugno, non sarà più un calciatore del Milan.

Milan, Kjaer annuncia l’addio: “Giusto finire ora la mia avventura qui”

Il difensore classe ’89 ha spiegato come da un paio di mesi le sensazioni erano proprio rivolte all’addio a fine stagione.

Le sue parole: “Provo tante emozioni, sia positive che negative. È da un paio di mesi che avevo la sensazione che era giusto finire ora. Nel mio percorso di questi quattro anni sono arrivato ad un buon punto. È il momento giusto per lasciare questo club”, ha concluso.