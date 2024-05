Commisso ha dato il via libera: dopo la finale di Conference ci sarà l’annuncio | Il nuovo rinforzo deve solo firmare

La Fiorentina è già pronta per la prossima stagione. Ecco chi arriverà a rinforzare un gruppo già competitivo.

Siamo ai dettagli per quanto riguarda il primo vero colpo di questa estate Viola. In attesa di sapere se arriverà un importante trofeo internazionale in bacheca, la società ha lavorato alacremente per rinforzare una squadra già competitiva, capace di dare del filo da torcere a chiunque.

Una grande squadra sa come muoversi e soprattutto quando farlo, cercando di anticipare la concorrenza che pensa agli stessi obiettivi. La strategia è stata sin da subito chiara, col presidente Rocco Commisso che ha dato mandato ai suoi collaboratori di proseguire il lavoro sviluppato con il compianto Joe Barone.

La società viola ha ambizione ma allo stesso tempo umiltà. Dalle parti del Franchi tutti sanno come la semina sia propedeutica al raccolto, a patto che ci siano pazienza e lungimiranza. Solo così ci si può godere un momento storico e importante come la finale europea raggiunta.

Dopo la finale di Conference League arriverà l’annuncio tanto atteso. I tifosi non vedono l’ora di concludere al meglio questa stagione e provare ad alzare l’asticella nella prossima. Tutte le strade portano ormai verso un nome ben preciso.

Il primo della lista

Quando si parla di calciomercato a volte si sottovalutano tutti gli step precedenti all’acquisizione di un calciatore. Le valutazioni della rosa, la gestione e i rapporti tra calciatori e società ad esempio. Tutte attività che hanno sicuramente a che fare con il lavoro di un direttore sportivo.

E qui veniamo alla stretta attualità. Come riportato ormai da diverse fonti la Fiorentina è pronta a far firmare al nuovo dirigente un contratto per la svolta. Il diretto interessato non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura e avrebbe già parlato con il presidente Rocco Commisso. Il meglio deve ancora venire e i tifosi aspettano fiduciosi l’annuncio.

Parte il conto alla rovescia

Il primo mattoncino è stato posato a terra. Come riportato da Firenzeviola.it Roberto Goretti, ex ds della Reggiana, si è appena liberato dal suo vecchio club. Un segnale inequivocabile per comprendere quale sarà il suo futuro.

Il dirigente, nell’idea del club viola, dovrebbe affiancare Daniele Pradé sia per quanto riguarda la gestione dell’area tecnica sia per le operazioni in entrata e uscita di calciomercato. Un rinforzo importante che certifica la voglia di crescere ancora da parte della società toscana.