Qui non sei indispensabile: scossone Inter, insieme a Zhang va via anche lui | Ormai non si torna più indietro

Nuovo addio per l’Inter, non solo Steven Zhang: le ultime in casa nerazzurra in vista della prossima stagione

In casa Inter, dopo la vittoria del ventesimo Scudetto, si inizia a pensare concretamente al futuro e gli ultimi giorni, in tal senso, sono stati piuttosto significativi. Nel dettaglio si è verificato il cambio di proprietà con il fondo Oaktree che ha preso il posto di Steven Zhang.

C’è grande attesa per scoprire in che modo il fondo statunitense vorrà gestire il club e soprattutto quali saranno gli uomini che concretamente si metteranno a servizio dell’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni l’assetto societario non dovrebbe subire chissà quali stravolgimenti, con Beppe Marotta che rimarrà l’amministratore delegato e Piero Ausilio il direttore sportivo.

Quale sarà, invece, il futuro di Simone Inzaghi? Il tecnico piacentino è sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2025 e non dovrebbero esserci dubbi circa la sua permanenza in vista della prossima stagione. Si prospetta un’annata molto importante per i nerazzurri, visto che proveranno in tutti i modi a riconfermarsi in campionato con anche l’obiettivo di non sfigurare nel nuovo Mondiale per Club che si disputerà a giugno 2025.

Addio praticamente certo in casa Inter: tutti i dettagli

In attesa di ratificare gli accordi per i rinnovi di Lautaro Martinez e di Barella, in casa Inter andrà fatto chiarezza in merito al futuro di un calciatore dell’attuale rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ci stiamo riferendo al portiere Emil Audero, il quale secondo quanto riportato da calciomercato.com potrebbe tornare alla Sampdoria senza che il club nerazzurro eserciti l’opzione per il riscatto a proprio favore.

La società, nonostante le buone prestazioni di Audero quando chiamato in causa, avrebbe in mente di affiancare al titolare Sommer un portiere più giovane con l’obiettivo di farlo diventare il nuovo numero uno dell’Inter in futuro.

Audero sempre più lontano dall’Inter: spunta l’interesse di una neopromossa

Sulla tracce di Audero, ad ogni modo, ci sarebbe già una prima pretendente. Si tratterebbe del Como di Cesc Fabregas, neopromosso in Serie A dopo aver concluso al secondo posto l’ultimo campionato di Serie B.

Vedremo se i lariani decideranno di puntare sul serio su Audero in vista della prossima stagione, sicuramente per il portiere classe ’97 sarebbe una sfida decisamente affascinante.