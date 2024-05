Smentisco ogni voce sul suo conto | De Laurentiis, che mazzata: era convinto di portarlo a Napoli

Al termine di un’annata da dimenticare, il mercato del Napoli inizia in salita: un obiettivo sta per sfumare.

Tutto i tifosi del Napoli si sarebbero aspettati nella stagione del post-scudetto, meno che verificare l’implacabilità della Legge di Murphy. Già, perché quando una cosa deve andare male, andrà di sicuro molto peggio. Ed è proprio questo il concetto che il popolo azzurro ha toccato con mano.

La notte del 4 giugno 2023, quando capitan Di Lorenzo alzò al cielo la coppa dello scudetto, il terzo conquistato dal Napoli dopo 33 anni di attesa, in città c’era solo voglia di fare festa e di prolungare il più possibile quel clima di magia che si era instaurato dall’inizio della stagione, in verità senza che ce ne fossero le premesse.

Perché i presupposti con i quali era partita l’annata 2022-’23 erano noti a tutti. L’addio simultaneo di tanti campioni simbolo, da Koulibaly a Insigne passando per Mertens, al termine di un’altra stagione nel quale lo scudetto era rimasto un tabù, faceva presagire l’apertura di un nuovo ciclo destinato a dare gli eventuali frutti nel lungo periodo.

Non è andata così, perché grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli e della sua squadra sul mercato e a quello di Luciano Spalletti in panchina, è stato creato un giocattolo perfetto, in grado di dominare la Serie A dall’inizio grazie a un gioco moderno e spettacolare e di fare strada anche in Champions League.

Napoli, mercato in salita: arriva un no inatteso

Una volta spezzato l’incantesimo con l’addio dei due artefici principali, tuttavia, la discesa è stata più ripida del previsto. E soprattutto senza freni. Eccolo, allora… Murphy, tra allenatori, ben tre quelli che si sono succeduti in panchina, che hanno deluso e giocatori incapaci di ripetersi sui livelli di rendimento altissimi espressi nell’annata del terzo tricolore.

Il risultato è stato da incubo, con il Napoli divenuto una delle squadre peggiori per punti fatti tra quelli detentrici dello scudetto in tutta la storia della Serie A. E siccome al peggio non c’è mai fine, anche il piano di pronto riscatto che il presidente De Laurentiis sta cercando di allestire per riportare la squadra ai piani alti della classifica fa segnare una frenata inattesa.

Lecce, il presidente blinda Gendrey: “Non dobbiamo vendere”

Tra i giocatori messi nel mirino dai campioni d’Italia uscenti c’è infatti anche Valentin Gendrey. L’esterno difensivo destro francese del Lecce, classe 2000, è reduce dalla stagione della consacrazione in Serie A, dopo il buon debutto dello scorso anno. Il club salentino non ha però intenzione di cedere alle proposte del Napoli.

“Non ho informazioni in merito a questa voce di mercato” ha dichiarato il presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani in un’intervista a Radio Kiss Kiss. “Di sicuro la nostra è una società con i bilanci in regola e quindi non siamo costretti a vendere” la postilla, che suona da messaggio molto chiaro al Napoli. Un’eventuale trattativa, quindi, si svilupperà alle condizioni del club venditore…