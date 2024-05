“Zhang non l’ho più sentito”: Inter, spunta la verità che non ti aspetti | All’improvviso è tutto più chiaro

Arrivano nuove dichiarazioni a poche ore dalla svolta storica in casa nerazzurra. Ecco che fine ha fatto l’ex presidente interista.

La stagione interista si è praticamente conclusa con la festa scudetto post Inter-Lazio a San Siro. In uno stadio stracolmo di bandiere e cuori nerazzurri, la squadra di Simone Inzaghi non ha brillato ma è arrivata al 90′ con tutta le intenzioni di festeggiare. E così è stato.

Il campionato di Lautaro Martinez e compagni è stato di altissimo livello. Qualità di gioco, numeri, risultati e una continuità pazzesca sono soltanto alcuni pilastri di un percorso straordinario. Peccato che la festa scudetto sia stata un po’ oscurata da altre voci riguardanti il futuro.

Steven Zhang e Suning rappresentano ormai il passato. Come ha detto anche l’ex presidente Moratti, la gratitudine resterà per sempre nel cuore, soprattutto dopo uno scudetto così importante. Al di là del numero di trofei vinti, la missione della competitività secondo la sostenibilità è stata compiuta.

Il popolo nerazzurro vuole guardare avanti con fiducia ed entusiasmo, consapevole che il prossimo mercato non sarà caratterizzato da botti. In attesa di conoscere ancora meglio Zielinski e Taremi infatti la dirigenza prepara la prossima stagione.

Il saluto social

Il video messaggio con cui Steven Zhang ha salutato il popolo nerazzurro dopo la vittoria dello scudetto è già storia ed è stato per molti un segnale premonitore. L’Inter è passata nelle mani di Oaktree e per il futuro la speranza del popolo di San Siro è quella di continuare a vincere insieme.

Proprio l’ex presidente è uscito di scena in una maniera un po’ insolita. Si è passati infatti dai sorrisi e dalle dirette Instagram con i giocatori simbolo dello scudetto al silenzio più totale. Ecco che cosa è successo.

La versione del giocatore

Uno dei grandi protagonisti della stagione nerazzurra è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. Il metronomo turco ha mostrato ai compagni la retta via, realizzando ben 13 gol in campionato. Un calciatore essenziale per i nerazzurri, simbolo del nuovo corso.

Al termine di Inter-Lazio, ultima gara dei nerazzurri tra le mura amiche, il centrocampista si è espresso così sulla presenza di Steven Zhang. “Non abbiamo sentito più il presidente dopo la diretta Instagram. Noi lo aspettiamo qui”. In realtà nel frattempo qualcosa di importante a livello societario era successo, con quel comunicato che aveva ufficialmente inaugurato una nuova era per l’Inter.