Vi dico tutto la prossima settimana | Panchina Napoli, il candidato numero 1 pronto all’annuncio: ecco di chi si tratta

Decisione rinviata alla prossima settimana: a breve si conoscerà il nuovo allenatore per la panchina del Napoli

La sessione di calciomercato non è ancora iniziata, ma già sta regalando incredibili sorprese. Sono tantissime le trattative in atto tra i club ma non solo da parte dei calciatori, bensì soprattutto dagli allenatori, con le panchine che a partire dalla prossima stagione avranno nuovi volti.

In particolare in Serie A, con almeno 1/3 delle squadra che cambieranno tecnico, tra cui c’è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis che terminerà il rapporto con Francesco Calzona, terzo allenatore della stagione partenopea.

Una stagione disastrosa per il club campano, che con l’ultima giornata da disputare, termiranno in classifica tra l’ottavo e il decimo posto; una situazione totalmente inaspettata considerando che la stagione precedente sono stati incoronati Campioni d’Italia.

In quella stagione hanno chiuso l’annata con 90 punti, a -1 dal record storico raggiunto con Maurizio Sarri nel 2017-2018, vincendo il terzo Scudetto della loro storia; quest’anno potranno chiudere massimo con 55 punti, ottenendo il record in negativo dei peggiori campioni in carica di sempre.

Obiettivo rinascita

Come già sottolineato dal presidente nelle sue ultime interviste, l’obiettivo è rivoluzionare il club a 360 gradi per riportarlo quanto prima ai vertici del calcio italiano ed europeo, ed archiviare totalmente la stagione che si sta per concludere.

Cambierà l’organigramma del Napoli con la firma di nuovi membri nella dirigenza, con Manna già ufficializzato dopo l’addio alla Juventus e si interverrà con decisione sul mercato per cambiare parte della squadra, il cui budget dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen tramite clausola di 130 milioni di euro e l’allenatore che verrà. Le priorità sono la punta con l’addio del nigeriano, un centrocampista con l’addio di Zielinski, che ha firmato a parametro zero per l’Inter e un difensore, con Nathan che non è riuscito minimamente a sostituire l’assenza di Kim.

Il prescelto

Sono tanti i nomi in lista per diventar il nuovo allenatore del Napoli, ma la scelta ancora non è stata resa ufficiale. Dopo Napoli-Lecce, l’ultima di campionato, si verrà a conoscenza su chi guiderà la rinascita partenopea ed il nuovo brillante progetto ideato dal presidente.

Ci sono Antonio Conte, svincolato da anni, Stefanio Pioli che ha appena lasciato il Milan dopo cinque stagioni e Gian Piero Gasperini che sembra essere in separazione dall’Atalanta dopo l’incredibile impresa della vittoria dell’Europa League, ma il prescelto sembra essere Vincenzo Italiano, che a meno di sorprese lascerà la Fiorentina dopo la seconda finale di Conference League consecutiva raggiunta.