Caso scommesse, carriera a rischio dopo il nuovo ‘fattaccio’ | L’amara scoperta ha sconvolto il Paese

Un nuovo scandalo extra-campo rischia di travolgere il mondo del calcio: il giocatore si difende, tifosi increduli.

Il lungo calcistico 2023-’24 sta per volgere al termine per fare spazio a un’estate molto intensa. Tra Euro 2024, Copa America, calciomercato e pure il torneo olimpico di Parigi 2024 ci sarà davvero poco tempo per rifiatare per protagonisti e appassionati prima dell’inizio della nuova stagione.

Quella che prenderà il via il prossimo agosto sarà un’annata ancora più lunga, perché pur non prevedendo fasi finali di tornei per nazionali, dopo la fine di campionati e coppe le attenzioni saranno per la prima edizione del Mondiale per club, in programma nel luglio 2025 negli Stati Uniti, un anno prima del Mondiale ospitato anche da Canada e Messico.

Il 2023-’24 del calcio internazionale è stato ricco di emozioni e colpi di scena, ma anche di eventi da dimenticare. Su tutti lo scandalo scommesse che ha coinvolto alcuni protagonisti di campionati europei importanti e che ha inevitabilmente scompaginato anche i piani delle squadre per le quali i giocatori in questione erano e sono tesserati.

Premier League e Serie A sono stati i tornei maggiormente interessati da questa spiacevole vicenda. In Inghilterra Ivan Toney, bomber del Brentford, è stato squalificato tra maggio 2023 e gennaio 2024 in quanto pizzicato a scommettere su eventi calcistici. La stessa pena è stata inflitta a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, punti di forza delle nazionali italiane nonché di Newcastle e Juventus.

Premier League, nuova bufera: pesanti accuse per un top player

L’ex centrocampista del Milan terminerà di scontare lo stop solo ad agosto, mentre Fagioli è tornato a disposizione dei bianconeri proprio sul finale di stagione. Macchie che i due ragazzi dovranno cercare di rimuovere dalle rispettive e ancora giovani carriere anche attraverso un’adeguata campagna di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo.

Proprio a poche settimane dal via di Euro 2024 e Copa America, tuttavia, un nuovo, inquietante caso legato alle scommesse sta scuotendo il calcio inglese. Nell’occhio del ciclone è finito Lucas Paquetá, centrocampista del West Ham e della nazionale brasiliana, sospettato dalla FA di essersi fatto ammonire appositamente per tre volte tra novembre 2022 e agosto 2023 proprio per far trarre benefici agli scommettitori.

West Ham nei guai, Paquetà rischia un lungo stop

Un’accusa pesantissima quella caduta sul capo dell’ex giocatore del Milan. Secondo il ‘Guardian’ il West Ham teme che la carriera di Paquetá sia in pericolo, tuttavia i londinesi hanno preso pubblicamente le difese del proprio tesserato, che a propria volta è intervenuto via social: “Nego le accuse e combatterò con ogni respiro per riabilitare il mio nome” le parole del giocatore.

La FA ha esaminato i match contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth affermando in una nota il sospetto che Paquetá abbia voluto alterare l’esito degli incontri. Le indagini sono in corso e la partecipazione alla Copa America non sembra in pericolo. Qualora fosse ritenuto colpevole, tuttavia, l’ex rossonero, classe ’97, rischia una squalifica di 10 mesi.