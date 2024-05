Zaniolo torna a casa: vogliono offrirgli un super contratto | Asta vinta e tifosi in festa

Tifosi in visibilio, è già pronto il contratto per Nicolò Zaniolo: il ritorno a casa si fa sempre più vicino

Nicolò Zaniolo è stato per anni uno dei migliori prospetti del calcio italiano. All’età di quasi 25 anni milita momentaneamente in Premier League, all’Aston Villa, ma per capire come si è trasferito in Inghilterra, ricopriamo prima la sua carriera da calciatore.

Dopo aver trascorso le giovanili nella Fiorentina, si trasferisce alla Virtus Entella, con la quale fece il suo esordio in Serie B a soli 17 anni; un’ottima stagione che lo fece notare da una delle migliori società d’Italia, l’Inter, vincendo il campionato primaverile da capocannoniere.

Prima ancora di fare una partita professionale con la maglia neroazzurra viene coinvolto nella trattativa per Nainggolan, con il belga che approda a Milano e lui che scende nella capitale. Un inizio da sogno a Roma, con esordio in Champions League contro il Real Madrid al Santiago Bernabèu.

Il 26 dicembre di quell’anno primo gol in Serie A con la maglia giallorossa e tutti i riflettori che puntano su di lui; nel 2019 doppietta in Champions League contro il Porto, che fanno notare sempre più un calciatore di 190 centimetri dalle incredibili qualità: versatile, veloce, forte e capace di ricoprire tutti i ruoli di centrocampo e attacco.

Discesa totale

Ottiene anche la chiamata dalla Nazionale maggiore, ma il 2020 è l’anno che stronca la sua ascesa. Il 12 gennaio subisce un terribile infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la gara contro la Juventus e alla sua prima gara di ritorno, il 7 settembre con la Nazionale, stesso infortunio, ma al ginocchio sinistro.

Un vero e proprio calvario durato fino al 2023, anno in cui la Roma decide di cedere con dispiacere il calciatore al Galatasaray per 30 milioni di euro, la cui avventura è durata solamente sei mesi, con il club che l’ha spedito in Premier League, in prestito all’Aston Villa.

Occasione di rinascita

Le prestazioni del trequartista italiano non hanno per nulla convinto Unai Emery, che ha deciso di non riscattarlo in accordo con la dirigenza inglese e rispedirlo in Turchia. Un’annata negativa che gli è costata anche la convocazione per Euro 2024, che sarebbe saltata a prescindere per la frattura subita al quinto metatarso del piede sinistro.

Il calciatore rimarrà in Turchia per la riabilitazione, ma è già alla ricerca di una nuova meta con il maggiore interesse che proviene proprio da un suo vecchio club di Serie A. Si tratta della Fiorentina, da dove la sua carriera è iniziata, che sarebbe pronta a formalizzare un’offerta per il classe 1999, con la volontà di riportarlo ai livelli dimostrati all’inizio della sua carriera.