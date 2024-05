Addio Napoli, l’agente scrive la parola fine | Annuncio tra pochi giorni: con la sua partenza si chiude un’era

Il procuratore del top player azzurro non lascia dubbi sul futuro del proprio assistito, che dunque sarà lontano dal Vesuvio.

Sarà un’estate di grandi cambiamenti in casa napoletana. Dopo il fallimento totale della stagione attuale infatti la società partenopea vuole rivoluzionare quasi tutto. A partire dalla panchina, dove si cerca un tecnico che possa aprire un nuovo ciclo, fino all’organigramma societario, in cui si parla con insistenza di voler prendere un nuovo ds (Manna ad oggi è il favorito), senza dimenticarsi poi il tema relativo al mercato.

Sono tanti i nuovi volti che arriveranno a Castelvolturno per dare una rinfrescata alla squadra. Ma allo stesso modo sono parecchi anche coloro che lasceranno il club, chiudendo così la loro esperienza in terra campana. Tra questi poi non mancheranno di certo dei nomi pesanti.

In particolar modo l’addio di uno di questi è stato annunciato nelle scorse ore dal suo procuratore, il quale non ha lasciato alcun dubbio dopo le sue parole. A breve infatti la trattativa dovrebbe andare in porto, andando così a chiudere un’era in casa azzurra. Una partenza molto importante dunque, che lascia i tifosi e l’ambiente interdetti.

Decisione presa per il big napoletano

Negli ultimi tempi si sta mettendo spesso in discussione la permanenza di Giovanni Di Lorenzo a Napoli. In una stagione che non è stata delle migliori, il capitano è stato criticato ampiamente anche dai tifosi, che lo hanno invitato diverse volte ad andarsene.

La cosa però potrebbe compiersi per davvero. Di recente il suo agente Mario Giuffredi ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di TVPlay, e in particolar modo delle voci che lo vedono prossimo ad un trasferimento all’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. ”Si trasferirà in nerazzurro? Finché non finisce il campionato, non voglio rispondere a nessuno. Poi vedremo il da farsi”.

Affermazioni che non lasciano dubbi

Le parole del procuratore, che non ha affatto smentito un suo addio al Napoli, non lasciano molti dubbi. E’ molto probabile che a breve il capitano venga messo sul mercato.

La sua destinazione poi sarà tutta da decidere. L’Inter sembra la squadra maggiormente interessata ad oggi, ma non è da escludere che anche qualche altro club si faccia avanti e provi a prenderlo.