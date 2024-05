Colpaccio Juventus, arriva il ‘preferito’ di Galliani | Davanti a lui il grande salto: gli affidano chiavi del gioco

La ricostruzione bianconera passa attraverso questa importante operazione di mercato. Tutto pronto per il grande salto.

Un dirigente esperto come Adriano Galliani ne avrà visti tanti di giocatori e di campioni ma ad alcuni di essi è rimasto particolarmente affezionato. Ricorderete Kakà al Milan ma anche in altri casi l’amore ha avuto il sopravvento sulla ragione.

Il calcio è anche questo, “una corrispondenza di amorosi sensi”. Se è vero che nel calciomercato chi è più lesto e spietato solitamente è colui che vince i duelli, un po’ di sano romanticismo può rinvigorire appassionati e addetti ai lavori nel momento delle trattative.

Così la ricostruzione bianconera potrebbe attraversare un momento assai delicato. Stiamo parlando di un reparto del campo che da qualche stagione a questa parte ha fatto discutere molto i tifosi, ancora alla ricerca di un faro che possa illuminare le notti dello Stadium.

E allora l’assist potrebbe arrivare certamente da Galliani, uno che conosce molto bene il calcio e le sue dinamiche. Un personaggio che non si opporrebbe, proprio per ragioni sentimentali, al salto del suo giocatore preferito in una big di Serie A.

La decisione più sofferta

Non sarà facile lasciare il Monza e la fascia da capitano. Lo ha voluto fortemente proprio Galliani e la squadra è migliorata grazie alla sua presenza in campo. Stiamo parlando naturalmente del centrocampista italiano Matteo Pessina.

Quest’anno per l’ex giocatore dell’Atalanta sono stati messi a referto 6 gol e 3 assist in 36 gare complessive. Il Monza ha centrato ancora una volta l’obiettivo di una salvezza serena ma in vista della prossima stagione qualcosa potrebbe cambiare. Il fascino del bianconero sarebbe difficile da respingere in ogni caso. A 27 anni potrebbe essere una delle ultime chance per il salto in una big.

L’indiscrezione di mercato

Un colpo per la nuova Juventus, più italiana e con maggiore qualità nella “terra di mezzo” spesso preda degli avversari. Si tratta per ora solo di una indiscrezione di mercato ma il futuro di Pessina potrebbe colorarsi di bianconero.

Proprio il centrocampo infatti cambierà volto e non è ancora certa la permanenza a Torino di un giocatore fondamentale come Adrien Rabiot. Si mormora di un rapporto che andrebbe oltre la stima reciproca con Thiago Motta ma ancora tutto è possibile. Meglio portarsi avanti e mettere a segno un colpo che farebbe contenti i tifosi e andrebbe a colmare una lacuna che dura da tempo.