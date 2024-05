“Si deve dimettere”: l’ex rossonero si scaglia contro il tecnico | Accuse gravissime dopo la debacle

Le parole sulla stagione della squadra e i dei suoi protagonisti adesso pesano come un macigno. Così è davvero difficile andare avanti.

Quando le cose non vanno per il verso giusto, anche nel calcio, si cerca di analizzare tutti gli aspetti di una stagione deludente. Dalla dirigenza al tecnico, fino ai giocatori, tutti si sentono giudicati e possono finire al centro di tante polemiche. Questo sport è anche questo.

C’è la gloria per chi vince e il veleno per chi, in un modo o nell’altro, non riesce a centrare il proprio obiettivo. Ci si ritrova dunque a ripercorrere una stagione molto più che sfortunata. Quando si parla però di grandi squadre è necessario analizzare con lucidità gli ultimi eventi e assumersi tutte le responsabilità del caso.

La rosa a disposizione del tecnico, ad esempio, aveva al suo interno più di un motivo per pensare a un finale diverso. Se alla fine gli obiettivi non sono stati raggiunti significa che c’è sicuramente qualcosa su cui interrogarsi o forse in fase di programmazione la società ha sottovalutato alcuni aspetti importanti.

In particolare è proprio una figura adesso a finire nell’occhio del ciclone. I tifosi hanno perso la pazienza e l’ex Milan non usa certamente dei giri di parole per esprimere tutto il proprio dissenso. Ecco perché la prossima stagione dovrà iniziare sotto nuovi auspici.

Così non va

Al termine di questa lunga stagione è arrivato il momento di tirare le somme e guardare in faccia la realtà. Le cose non sono andate come in tanti avrebbero voluto ed è giusto chiedersi il perché. A livello di scelte forse la dirigenza non è stata in grado di cavalcare l’onda giusta.

L’ex attaccante del Milan Dugarry ha commentato così ai microfoni di RMC Sport la stagione flop dell’Olympique Marsiglia. Oltre a un misero ottavo posto in campionato, in Europa è arrivata anche l’eliminazione da parte dell’Atalanta.

“È l’unico responsabile, si dimetta”

La squadra del sud della Francia ha deluso e l’ex calciatore non ha usato mezzi termini per trovare un colpevole. “Chi ha scelto questi giocatori? Chi è il responsabile? Sono stati i dirigenti e Pablo Longoria (il presidente dell’OM) a spiegarci che questi giocatori avrebbero potuto avere un futuro”.

Ecco la soluzione: “Voglio fare la domanda al presidente. Che si prenda tutte le responsabilità e si dimetta. Con le sue dimissioni assumerà di prendersi la piena responsabilità”. Solo attraverso una rivoluzione, secondo Dugarry, sarà possibile la rinascita.