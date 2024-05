Anche noi vogliamo Mourinho | La Roma lo caccia ma il portoghese ha la fila: in pole position una Big italiana

Lo Special One è pronto a fare ancora una volta ritorno in Serie A, dove un top club lo vuole sulla panchina per aprire un nuovo ciclo.

Sono passati diversi mesi da quando José Mourinho è stato esonerato dalla Roma. I risultati alla guida della squadra nella prima parte di questa stagione giunta ormai al termine, non erano stati dei migliori, e di conseguenza la società della Famiglia Friedkin ha deciso di dargli il benservito, prendendo al suo posto Daniele De Rossi. Una scelta che col senno di poi si è rivelata azzeccata.

Appena dopo la cacciata però le indiscrezioni e i rumors sul conto dello Special One hanno iniziato a prendere piede in maniera importante. Tra una voce e l’altra però il portoghese è ancora fermo ai box. L’idea sarebbe quella di cominciare un nuovo progetto sulla panchina di un club in estate. Mou ha voglia di tornare in pista e di sicuro gli estimatori nei suoi confronti non mancano.

Sono tantissime le società che affiderebbero al tecnico la panchina della loro squadra, ma a capo di questa lunga fila di corteggiatori c’è a sorpresa un’italiana. Un top club del nostro campionato infatti pare deciso a prendere l’allenatore lusitano e a farlo tornare in Serie A per aprire un nuovo ciclo.

La nuova ipotesi per il futuro di Mou

Tra le tante squadre italiane ancora in cerca di un padrone per la panchina c’è il Napoli. Con l’addio di Calzona, che ha traghettato la squadra in questi ultimi mesi, la società è alla ricerca di un nuovo allenatore, e i nomi accostati ai partenopei si sprecano.

Una delle ultime idee in questo senso però riguarda proprio José Mourinho. Il tecnico lusitano ha voglia di rimettersi in gioco, e un’opportunità come quella di aprire il ciclo del nuovo Napoli gli piacerebbe parecchio.

Le alternative al Napoli per Mou

Quella di vedere Mou alla guida del club azzurro ad oggi sembra solo un’idea, e in realtà sarebbero da seguire con maggiore interesse le altre piste per il suo futuro. E’ sempre viva l’ipotesi che lo riporterebbe in Premier League, così come quella che lo vorrebbe in Arabia Saudita.

Ultimamente però i rumors maggiori provengono dalla Turchia, dove prima il Fenerbahce e poi il Besiktas si sarebbero fatti avanti per nominare lo Special One come nuovo allenatore.