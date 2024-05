Purtroppo tu non mi servi: Spalletti ‘senza pietà’ | Anche lui è fuori dai convocati

La marcia dell’Italia verso Euro 2024 è iniziata con le pre-convocazioni: le scelte del ct dividono i tifosi.

Euro 2024 per l’Italia è cominciato all’insegna delle polemiche. E dello stupore. A 20 giorni dalla gara inaugurale Germania-Scozia, che si giocherà 24 ore prima del debutto degli Azzurri, si discute già del possibile percorso che potrà fare la squadra di Luciano Spalletti e delle scelte del ct.

Il sorteggio non è stato clemente per i campioni in carica che, inseriti in terza fascia, dovranno vedersela con Croazia e Spagna, oltre che con l’Albania. Vale a dire con una delle favorite, la Roja, e con una nazionale dall’elevato tasso tecnico e di esperienza, abituata ad arrivare quasi sempre in fondo ai grandi tornei.

Il riferimento è ovviamente alla Croazia, rispettivamente seconda e terza classificata agli ultimi due Mondiali, ma in verità non sempre performante agli Europei, dove il miglior piazzamento restano i quarti di finale raggiunti nel. Anche come “terzo incomodo” del girone sarebbe potuto andare meglio…

L’Albania è infatti una squadra di talento, capace di vincere il proprio girone di qualificazione davanti a Repubblica Ceca e Polonia, allenata da un ct che conosce il calcio italiano come Sylvinho e con in rosa tanti giocatori della Serie A. Peraltro sarà questo il primo avversario dell’Italia in un match che, in caso di mancata vittoria, potrebbe mettere in salita già la qualificazione agli ottavi, obiettivo minimo dell’Italia.

Italia verso Euro 2024: le scelte di Spalletti fanno già discutere

Insomma, da metà giugno e si spera per il più tempo possibile ci sarà da trepidare per le sorti degli Azzurri e Spalletti dovrà abituarsi alle eventuali critiche da parte degli addetti ai lavori. Critiche che hanno già iniziato a fioccare dopo la diramazione della lista dei 30 pre-convocati per l’Europeo. Un elenco non privo di sorprese.

Entro il 7 giugno il ct dovrà depennare altri quattro nomi e comunicare l’elenco definitivo dei 26 convocati. Non è al momento semplice cercare di individuare chi saranno gli esclusi in extremis, essendo già inaspettatamente ricco l’elenco di chi il taglio l’ha subito prima del previsto.

Locatelli, addio Euro 2024: le ragioni della mancata convocazione

Hanno infatti destato meraviglia le mancate convocazioni di Matteo Politano e Manuel Locatelli. Il primo è stato tra i pochi a salvarsi nella disastrosa stagione del Napoli, il secondo era stato un punto fermo delle prime partite dell’era Spalletti. A Locatelli è stato invece preferito il compagno di club Nicolò Fagioli, appena rientrato dalla lunga squalifica.

Alla base della decisione del tecnico ci sarebbero motivazioni tattiche. Locatelli viene infatti visto come il terzo regista, seppur non di ruolo, alle spalle di Jorginho e Cristante. Diverse le caratteristiche di Fagioli, la cui eventuale convocazione darebbe a Spalletti la possibilità di effettuare varianti a gara in corso. Tanta comunque la delusione per Locatelli, tra i protagonisti della cavalcata del 2021 con Mancini.