Ribaltone Lukaku, l’attaccante torna sui suoi passi | Futuro da scrivere insieme: ultimo sforzo prima dell’annuncio

L’attaccante belga è reduce da una buona stagione alla Roma: la sua destinazione potrebbe decidersi in tempi brevi.

Romelu Lukaku ha chiuso con un gol la sua prima stagione con la maglia della Roma. La rete decisiva realizzata nella partita contro il Genoa, penultima di campionato, potrebbe inoltre aver schiuso ai giallorossi le porte della Champions League.

Grazie alla marcatura del belga ex Inter, infatti, la Roma si è assicurata il sesto posto in classifica, piazzamento che grazie al trionfo dell’Atalanta in Europa League potrebbe garantire ai capitolini il ritorno nella più importante competizione continentale per club, a patto però che i nerazzurri non chiudano la stagione tra le prime quattro.

Nel… dubbio, Lukaku ha usato il “linguaggio” che meglio conosce, quello del gol. Gli applausi con i quali i tifosi della Roma hanno salutato l’uscita dal campo di Big Rom, sostituito nel finale da Tammy Abraham, avevano il forte sapore dell’addio, o comunque del ringraziamento per una stagione che ha visto Lukaku diventare in tempi brevi uno degli idoli della Sud, grazie ai 21 gol realizzati tra tutte le competizioni.

Arrivato la scorsa estate per ritrovare José Mourinho, suo ex allenatore al Chelsea e al Manchester United, Lukaku è stato bravo a mettersi alle spalle le settimane tribolate tra la corte della Juventus e il clamoroso no all’Inter per concentrarsi su una stagione cruciale per la propria carriera, nonostante uno status contrattuale molto particolare.

Lukaku, quale futuro? Nuovo colpo di scena in vista

Il belga è infatti sbarcato a Roma con la formula del prestito dal Chelsea, con riscatto fissato a 43 milioni. Una cifra astronomica per le attuali casse del club giallorosso, anche qualora il pass per la prossima Champions fosse già sicuro. Nel mercato, tuttavia, si sa, ciò che appare impossibile oggi può non esserlo più dopo poche ore…

Ecco allora che quell’apparente saluto rivolto dai tifosi della Roma a Lukaku, costretto a saltare per squalifica l’ultima giornata di campionato, potrebbe trasformarsi solo in un… arrivederci a dopo Euro 2024 e a dopo le vacanze. La permanenza di Romelu in giallorosso è infatti un’ipotesi che inizia a prendere forma.

Chelsea, “grana” Lukaku: Big Rom può restare alla Roma

Affinché la stessa si concretizzi, tuttavia, è necessario che il Chelsea accetti di abbassare di parecchi milioni la cifra già pattuita per il riscatto di Lukaku o che gli inglesi dicano sì al rinnovo del prestito. Un’eventualità possibile, dal momento che le uniche proposte concrete per il belga ai Blues sono arrivate da club della Saudi Premier League, torneo che continua a non attirare Big Rom, come già avvenuto la scorsa estate.

Si aggiungano il fatto che Daniele De Rossi avrebbe già fatto capire alla società di gradire l’eventuale permanenza di Lukaku e il buon ambientamento del giocatore, pronto a esprimere la propria preferenza per restare nella Capitale, ed ecco che, anche senza il ritorno in Champions, il nuovo ds della Roma Florent Ghisolfi potrebbe veder già risolto il nodo centravanti prima ancora di insediarsi…