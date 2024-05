Adesso non ci sono più dubbi: tornerà a vestire nerazzurro | Anche Inzaghi colto di sorpresa

Inzaghi è rimasto incredulo dalla notizia: il calciatore tornerà ufficialmente a vestire la maglia nerazzurra

Si chiude un’altra stagione di calcio, precisamente la 2023-2024, e anche in questa l’Inter di Simone Inzaghi si è resa protagonista indiscussa, confermandosi la miglior squadra italiana e una delle squadre europee da battere.

Nonostante rechino amarezza le uscite premature agli ottavi di finale sia in Coppa Italia contro il Bologna che in Champions League contro l’Atletico Madrid, la stagione è più che positiva, con due trofei aggiunti alla bacheca nerazzura: Supercoppa Italiana e Scudetto.

Il primo è stato vinto a Riyad nel nuovo format a quattro squadre battendo la Lazio in semifinale e il Napoli in finale, il secondo è stato frutto di una cavalcata strepitosa e di un campionato dominato dai nerazzurri con il miglior attacco e la miglior difesa.

A porre la ciliegina sulla torta è stato il match in cui si è conquistata l’aritmetica, ossia nel Derby della Madonnina contro il Milan di Stefano Pioli, festeggiando a San Siro la sesta vittoria di fila della stracittadina lombarda e la seconda stella conquistata.

Prossime mosse

L’idea della società nerazzurra è quella di creare un ciclo vincente e di non fermarsi nonostante i tanti trofei vinti nelle ultime stagioni. Per farlo, c’è necessità di costruire una rosa sempre più lunga e competitiva per far fronte ai tantissimi match da affrontare, che a partire dal prossimo anno aumenteranno con il nuovo format della Champions League.

Di fatti hanno già acquistato due profili di caratura internazionale, seguendo però sempre la politica volta alla sostenibilità del bilancio; a partire da inizio luglio, Medhi Taremi e Piotr Zielinski vestiranno la maglia nerazzurra a parametro zero.

Ritorno al passato

Dopo il ko con l’Atalanta in Europa League, tutte le speranze del Marsiglia di qualificarsi alla prossima Champions League sono terminate e conseguentemente è fallito il riscatto di Joaquin Correa in prestito dall’Inter, che farà ritorno al club al termine della stagione.

Con gli addii oramai certi di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, i nerazzurri avranno in attacco Thuram, Lautaro e Taremi, necessitando di un quarto che possa far ruotare le gerarchie durante il corso della prossima stagione. La scelta potrebbe ricadere proprio sul Tucu, fortemente voluto da Inzaghi all’Inter e che ha vissuto le sue miglior stagioni proprio con l’ex Lazio, ripagando finalmente l’oneroso investimento fatto per lui di circa 33 milioni di euro.