Pippo Inzaghi, chiamata urgente dalla Serie A: ‘Prenderai il suo posto’ | L’obiettivo è l’Europa

Una sfida affascinante per riscoprirsi protagonisti e centrare un obiettivo molto ambizioso. Ecco cosa riserva il futuro per il tecnico.

Chiusa la parentesi con la Salernitana, con il triste epilogo che ha sancito la retrocessione dei campani in Serie B, Pippo Inzaghi resta in attesa di una chiamata importante. Cellulare sempre a portata di mano e quella sana consapevolezza che non tutto alla fine sia da buttare.

All’ex attaccante del Milan hanno pensato in tanti, con i giusti incastri e le dinamiche del calcio moderno che hanno fatto la differenza in un senso o nell’altro. Le sue idee da tecnico non sono state vincenti come quelle del fratello Simone ma la fiducia e l’entusiasmo non sono mai calati.

Ora all’orizzonte potrebbe esserci un’altra affascinante sfida. Mai come quest’anno infatti saranno tante le panchine che si libereranno per far spazio a nuovi nomi. Non solo le big ma anche le squadre medio-piccole coinvolte nella lotta per l’Europa.

Pippo Inzaghi sa di essersi messo alle spalle delle esperienze complicate ma talvolta formative, intraprendendo dei percorsi che possono rivelarsi utili. La chiamata in arrivo potrebbe essere quella decisiva. C’è una realtà di Serie A che starebbe seriamente pensando a un cambio.

Questione di feeling

Potremmo parlare di un rapporto che nasce da lontano o di un feeling che permette a due persone di capirsi anche soltanto attraverso uno sguardo. Pippo Inzaghi non è mai stato così vicino al rientro in panchina. Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

L’ex ad del Milan Adriano Galliani starebbe pensando a un ribaltone in panchina per il suo Monza e il nome di Pippo è tra i primi della lista. Niente di nuovo per due che si conoscono a meraviglia e hanno scritto insieme pagine di football oltre che di storia.

Ribaltone in arrivo

Raffaele Palladino, attuale tecnico dei brianzoli, non ha mai nascosto la voglia di crescere e di misurarsi con una realtà ancora più ambiziosa. Lo stesso vale per Pippo Inzaghi e allora questo intreccio può trasformarsi in una notizia di mercato.

A Pippo Inzaghi, dopo attente valutazioni e un summit di mercato all’altezza delle aspettative, verrebbe chiesta l’Europa. Galliani sogna così un futuro ancora a tinte rossonere per il suo Monza, con l’augurio che il meglio debba ancora venire. Il ribaltone è già scritto e Pippo aspetta quella chiamata.