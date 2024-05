Napoli, ai tifosi brillano gli occhi: regalo clamoroso di De Laurentiis | Prende il migliore sulla piazza

De Laurentiis non aspetta le concorrenti ed affonda immediatamente il colpo: preso un gioiello per il Napoli

Con il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il Napoli anche in caso di vittoria nell’ultima giornata di campionato raggiungerebbe quota 55 punti, stabilendo il record negativo dei peggiori campioni d’Italia della storia, sorpassando il Torino dopo Superga con 58 punti.

Un risultato che ha sorpreso chiunque, ma che purtroppo è realtà. Nel giro di un anno sono passati dal vincere lo Scudetto con 90 punti a terminare tra le ultime posizioni della parte sinistra della classifica: un’involuzione inispiegabile.

La società è stata pervasa dal caos; mentre prima c’era un condottiero come Spalletti a guidare l’intera brigata partenopea, in questa stagione sono stati ben tre gli allenatori cambiati, Garcia, Mazzarri e Calzona, dei quali nessuno è riuscito a trovare una continuità nei risultati.

Una stagione totalmente da dimenticare ed anche in fretta: è questo l’obiettivo del presidente De Laurentiis, che ha già informato la stampa che il club sarà rivoluzionato a 360 gradi, con la volontà di ritornare competitivi e vincere quanto prima.

Via ai cambiamenti

A breve inizierà il cambiamento del club partenopeo, già a partire dai piani alti con l’arrivo del nuovo direttore Giovanni Manna, che ha già ufficializzato l’addio alla Juventus e con il quale si inizierà a parlare di mercato, il cui budget dipenderà soprattutto dal pagamento della clausola di 130 milioni di Victor Osimhen.

Si dovrà intervenire in ogni reparto: in attacco dovrà essere trovato il sostituto dell nigeriano, a centrocampo c’è da fare i conti con le partenze di Zielinski e Demme e i riscatti mancati di Traorè e Dendoncker, e in difesa servirà l’acquisto di un centrale leader, con Nathan che ha ampiamente deluso le aspettative.

Ruolo più delicato

Per la retroguardia sono vari i nomi sondati, con l’obiettivo di trovare un Kim 2.0 e ritornare impenetrabili come lo scorso campionato nel quale al suo termine si sono registrati 28 gol subiti a differenza dei 48 di questa non ancora conclusa.

Il nome più caldo è quello di Rafa Marin, difensore del Real Madrid in prestito all’Alaves. Il classe 2002 ha esordito nella Liga già due anni fa ed è uno dei migliori prospetti del campionato; alto 190 centimetri e dotato di un ottima fisicità e senso della posizione, rappresenta una dei migliori profili europei per la difesa a quattro. Il Napoli è già in trattativa con i club spagnoli e con il suo agente ed è pronta ad affondare il colpo per il gioiello delle Merengues.