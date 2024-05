La Juve si sgretola, via un pezzo dietro l’altro | Offerta monstre per privarsi della stella

Per i tifosi della Juventus non c’è mai pace, è pronto un altro addio: offerta monstre ricevuta dal club per il top player

Sembrava essere terminato l’incubo iniziato tre anni fa con il cambio totale dell’organigramma dirigenziale e presidenziale del club e le penalizzazioni inflitte a campionato in corso, ma così non è: la Juventus continua a non avere una stabilità e i tifosi sono preoccupati.

I festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia per 1-0 contro l’Atalanta di Gasperini sono durati ben poco. Nonostante sia stato portato un trofeo al club dopo tre anni dall’ultimo conquistato, si è alzato l’ennesimo polverone con l’addio improvviso di Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano è stato esonerato in seguito a comportamenti ritenuti poco consoni da parte del club, terminando un legame durato 8 anni e 12 trofei, tra cui 5 scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 5 Coppa Italia, (oltre al raggiungimento di due finali di Champions League, perse contro il Barcellona nel 2015 e contro il Real Madrid nel 2017).

Siamo di fronte all’ennesima rivoluzione in casa bianconera con il club che annuncerà a breve il nuovo allenatore, per il quale i tifosi non sono per nulla ottimisti e con il morale sotto terra per una Juventus che non è più dominante come anni fa.

Obiettivi futuri

Cristiano Giuntoli, Football director della Juventus, sta lavorando con il club per il prossimo calciomercato, fondamentale per far ritornare la rosa quanto prima competitiva e riportarla ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.

L’obiettivo primario è però quello di risanare il bilancio ancora in negativo e creare una linea guida volta alla sostenibilità e riduzione dei costi su base annua. Per tal motivo ci sarà un netto taglio dell’elevatissimo monte ingaggi che pesa enormemente sulle casse del club, con circa 130 milioni di euro annui, occupando la prima posizione per valore nella classifica italiana.

Top player in uscita

Una delle vie più veloci per raggiungere la linea verde è cedere, che genera introiti grazie al valore del cartellino e al taglio dello stipendio. La dirigenza agirà su più fronti e su più calciatori per tagliare le spese lorde, ma non è escluso che non consideri, nel caso arrivi, un’offerta importante per un suo top player.

Tra i più appetibili c’è Gleison Bremer, uno dei migliori del campionato di Serie A nel suo ruolo, seguito da molti top club europei. La valutazione dal suo arrivo è nettamente in crescita, con il club che si siederebbe a trattare per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, generando una netta plusvalenza, oltre che un importante budget da utilizzare nella prossima sessione di calciomercato. Il suo addio non è certo ma possibile, con i tifosi juventini che tremano vedendo la propria squadra perdere continuamente pezzi pregiati.