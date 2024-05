Alla Roma non ci servi: De Rossi ha le idee chiarissime | Scartato inesorabilmente anche dal mister

De Rossi ha chiari i piani da seguire per il futuro della Roma: il calciatore ha già le valigie pronte per andar lontano dalla Capitale

Roma vs Genoa, match valido per la 37esima giornata di Serie A, è terminata sul punteggio di 1-0 grazie al 21esimo gol in maglia giallorossa di Romelu Lukaku, che permette ai giallorossi di blindare il sesto posto in classifica.

Un finale di stagione amaro per la squadra di Daniele De Rossi, che perde terreno nelle ultime giornate di campionato lasciando il quinto posto, che grazie al primato nel ranking implica la qualificazione diretta alla prossima edizione di Champions League, all’Atalanta di Gasperini.

Il lavoro da parte dell’ex campione del mondo è stato egregio, ma paga il fatto che sia arrivato a campionato in corso, perchè considerando il totale degli scontri diretti con le top squadre di Serie A, la squadra giallorossa ha collezionata solamente 2 punti su 30 disponibili; troppo pochi per una squadra che vuole ambire alle parti alte della classifica.

L’unica speranza risiede proprio nella squadra nerazzurra, che dovrà disputare la sua seconda finale stagionale. Dopo la prima persa in Coppa Italia contro la Juventus, affronterà l’imbattibile Bayer Leverkusen in finale di Europa League, che permetterebbe alla Roma di qualificarsi alla prossima edizione di Champions in caso di vittoria.

Ricostruzione

In attesa di firmare ufficialmente il contratto che lo legherà per i prossimi anni alla sua amata Roma, De Rossi sta già lavorando per preparare la ricostruzione del suo scacchiere, dovendo far fronte anche ai possibili pesanti addii di Lukaku e Dybala.

Oltre ciò, tanti calciatori sono in prestito, alcuni in scadenza di contratto, altri esuberi o che lasciano dubbi alla società. C’è bisogno di fare un’attenta valutazione, anche con il nuovo direttore sportivo che verrà dal Nizza, Florent Ghisolfi, per riportare la Roma già la prossima stagione ai massimi livelli.

Separazione imminente

Il primo calciatore che lascerà con certezza il club sarà Marash Kumbulla, arrivato nell’estate del 2021 dall’Hellas Verona per una cifra vicina ai 26 milioni di euro. Il difensore albanese si stava inserendo negli schemi giallorossi nonostante le difficoltà della prima stagione, ma a causa di un terribile infortunio al legamento crociato che l’ha tenuto fuori per circa un anno, fino a gennaio 2024, è scivolato ai margini delle gerarchie.

Lo stesso mese del suo ritorno è stato girato in prestito al Sassuolo per ritrovare minutaggio e continuità, ma questi sei mesi nella squadra neroverde non hanno rincuorato i dirigenti giallorossi, soprattutto dopo le ultime gare che hanno condannato il club in Serie B, nelle quali è stato protagonista, ma in negativo. A meno di sorprese le due parti in estate si separeranno, con il club che perderà un importante somma considerando la grande differenza tra acquisto e cessione.